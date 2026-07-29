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La penya Pachons de Manresa acompanya al Tour de França al mític cim d’Alpe d’Huez, a França

Van ser tres dies intensos amb 190 quilòmetres recorreguts i 5.800 metres de desnivell positiu

La penya Pachons de Manresa acompanya al Tour de França al mític cim d’Alpe d’Huez, a França

La penya Pachons de Manresa acompanya al Tour de França al mític cim d’Alpe d’Huez, a França / ARXIU PARTICULAR

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Regió7

Manresa

Un any més, i ja en van 26, l’associació esportiva Pachons de Manresa va acompanyar el Tour de França. En aquesta edició, els ciclistes van completar l’ascensió al mític cim d’Alpe d’Huez, a França. Van ser tres dies intensos amb 190 quilòmetres recorreguts i 5.800 m de desnivell positiu. Una prova esportiva que van superar amb èxit i que els anima a continuar participant en aquesta prova. Els ciclistes van gaudir de l’experiència i asseguren que ja preparen l’edició de l’any que ve, que serà la del seu vint-i-setè aniversari.

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La penya Pachons de Manresa acompanya al Tour de França al mític cim d’Alpe d’Huez, a França

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