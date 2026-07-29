El TSJC confirma la condemna de sis anys de presó per a un home que va obrir-li el cap a un altre a cop de bastó en un bar de Manresa
Els fets van passar l'agost de 2022 a la nit a la plaça de la Reforma de Manresa
El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ha confirmat la sentència a sis anys de presó per a un home acusat d'atacar i ferir al cap amb un bastó a un altre home a la terrassa d'un bar de Manresa. El tribunal ha rebutjat el recurs d'apel·lació que l'acusat va presentar sobre la sentència condemnatòria de l'Audiència de Barcelona.
Els fets van passar l'11 d'agost de 2022 a la plaça de la Reforma de Manresa. Segons la sentència considera com a fets provats, a les 23.30 hores l'acusat va passar prop d'una terrassa d'un bar i el gos d'una de les persones assegudes el va bordar. Ell li va llençar dues pedres que duia a la mà, i la víctima es va aixecar a recriminar-li l'actitud. L'acusat el va mirar malament, però va marxar. I al cap d'uns minuts, va tornar al lloc armat amb dos pals de fusta d'entre 70 i 80 centímetres i va colpejar la víctima al cap almenys dues vegades. La sentència descriu que l'agressió va provocar "una ferida contusa en el cuir cabellut", que va requerir punts de sutura i un període de deu dies de curació.
En el recurs, la defensa sostenia que l'acusat actuava sota un estat d'alteració mental transitòria provocat pel consum d'alcohol i drogues, i que això havia de comportar una atenuant o fins i tot posar en dubte la seva responsabilitat penal. El TSJC, però, rebutja aquests arguments després d'analitzar totes les proves practicades durant el judici. El tribunal destaca que l'agressió va quedar acreditada per les declaracions de la víctima, una testimoni presencial sense vinculació amb les parts, diversos agents dels Mossos d'Esquadra i la documentació mèdica.
En la part final de la resolució, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya desestima tots els motius del recurs i confirma íntegrament la sentència dictada per l'Audiència de Barcelona, que condemnava l'home, que tenia antecedents computables a efectes de reincidència, a 6 anys de presó, acordant la substitució parcial de la pena de presó per l'expulsió de l'Estat un cop complertes 2/3 parts de la condemna, i amb la prohibició de tornar a Espanya durant 9 anys. A més, haurà d'indemnitzar a la víctima en concepte de responsabilitat civil amb un import de 330 euros. La sentència encara pot ser recorreguda davant el Tribunal Suprem mitjançant un recurs de cassació.
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