Augmenta el nombre de persones que dormen als carrers de Manresa
Enguany s’han comptabilitzat 36 casos diferents, una xifra superior a la registrada els tres darrers anys
L’equip de govern municipal afirma que es fa un recompte continu per part de dos educadors i un infermer
Trenta-sis persones diferents han dormit als carrers de Manresa des de principi d'any, segons les dades de les quals disposa l’Ajuntament.
La xifra dels primers set mesos de l’any és superior a la registrada durant els tres anys anteriors. El 2023 es van comptabilitzar 23 persones, el 2024 van ser 20 i el 2025, 32. Així que les 36 de la primera meitat de l’any suposen una quantitat significativament superior a anys anteriors.
Les dades formen part de la resposta que ha donat l’equip de govern d’ERC, PSC i Impulsem a una pregunta formulada per Junts per Manresa durant el darrer ple municipal.
En la resposta del govern s’explica que l’Ajuntament té constància del nombre de persones que poden estar en aquests moments dormint al carrer a la ciutat perquè hi ha un recompte «continu».
Informa que hi ha un equip de professionals dedicats al sensellarisme des del 2023 que inclou dos educadors i mitja jornada d’un infermer (amb un conveni amb Salut Mental de la Fundació Althaia).
Els professionals «treballen amb medi obert en horari de matí i tarda i s’acosten a totes les persones que van identificant».
Segons l’equip de govern, aquest equip de sensellarisme detecta i acompanya a totes les persones que tenen coneixement que estan en situació de sense sostre i també aquelles persones que estan en habitatges inadequats com barraques, caravanes, garatges i locals.
L’Ajuntament explica que disposa de diversos mecanismes de detecció: policial, veïnal, treball de serveis socials en medi obert i Creu Roja, entre d’altres, que es centralitzen a l’equip de sensellarisme i, per tant, són dades que estan "permanentment actualitzades".
Les persones que viuen en un habitatge insegur són atesos per la resta d’equips. Es consideren sense llar però no sense sostre.
A la pregunta del grup municipal de Junts de quina és la tendència registrada en els darrers 10 anys, la resposta és que des de Serveis Socials es disposa de dades acurades des que es va iniciar el Contracte Programa 2022-2025 que recollia una fitxa que va permetre fer una primera diagnosi, un programa d’intervenció especialitzat i es va crear l’equip de sensellarisme.
Sobre la informació aportada especifica que «aquestes dades són molt variables en les fotos setmanals i mensuals i per això fem el recompte total al final de l’any».
La pregunta al ple de Junts per Manresa es va formular després que el grup municipal afirmés públicament que cada cop hi havia més persones dormint al carrer a Manresa.
Disputa amb Junts
Des del punt de vista de Junts per Manresa «cada vegada són més habituals les escenes de persones dormint en bancs, portals, sofàs abandonats o altres espais públics de la ciutat, fet que evidencia una degradació progressiva de l’espai públic que el govern municipal sembla haver assumit amb absoluta normalitat».
Una perspectiva que no comparteix el govern municipal, que va replicar al grup municipal de Junts, després que fes pública la imatge d’una persona dormint al carrer en un sofà al passeig de la República, que imatges com aquella «no són habituals de la ciutat».
A la pregunta formulada prèviament a la celebració del ple per Junts si aquesta era la «Manresa ben parida» que defensa el govern tripartit, ERC, PSC i Impulsem van respondre que la imatge de la persona dormint al sofà es tractava «d’una anècdota». Van explicar que un dia al vespre hi havia un sofà al carrer que s’havia de recollir i així es va fer l’endemà pel servei de recollida de voluminosos. I deixava clar que no es tractava d’imatges que sovintegessin a la capital del Bages.
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