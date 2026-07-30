Canvis a Manresa per les obres a Guimerà: Esquilets, Bonsuccés, Puigterrà de Baix, Era del Firmat i un tram del segon tram del Passeig inverteixen el sentit
A partir d'aquest dilluns 3 d'agost es començaran a aplicar les modificacions que, en el cas del Passeig, implicaran que la direcció del lateral més proper al Guimerà en obres passi a ser de pujada cap a plaça Espanya
Com ja es va dir, al Sant Joan Baptista de la Salle hi haurà un control d'accés amb càmera, però no s'instal·larà fins que es completin les obres, la qual cosa s'ha previst per a finals d'any
Regió7/Gemma Camps
Les obres al carrer d'Àngel Guimerà de Manresa comportaran canvis importants de circulació en alguns carrers de l'entorn per garantir-hi la mobilitat una vegada el Guimerà i un tram del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle passin a ser illa de vianants. A partir d'aquest dilluns, 3 d'agost, es començaran a fer els canvis.
El trànsit del carrer de Sant Joan Baptista de la Salle (Esquilets) passarà a ser de baixada entre la carretera de Vic i el carrer del Bonsuccés. Com ja va informar aquest diari en el seu dia, al Sant Joan Baptista de la Salle hi haurà un control d'accés (fotomultes), però no s'instal·larà fins que es completin les obres, la qual cosa es preveu que s'esdevingui abans de la campanya de Nadal, el novembre vinent.
L'objectiu és controlar els infractors que, a partir del Bonsuccés, continuïn pel Sant Joan Baptista de la Salle avall, atès que passarà a ser illa de vianants, on només està permès l'accés amb vehicle en casos autoritzats (veïns i residents, titulars de guals, propietaris o llogaters d'una plaça d'aparcament o garatge privat autoritzat a la zona; activitats econòmiques, càrrega i descàrrega i autoritzacions puntuals)
El carrer del Bonsuccés serà de pujada, en direcció al carrer de l'Era del Firmat, des d’on els vehicles podran dirigir-se cap al carrer de Circumval·lació o bé tornar cap a la carretera de Vic.
Pel que fa al carrer de Puigterrà de Baix, serà de baixada des de la carretera de Vic fins al carrer de Circumval·lació. Tot i això, el tram entre el Bonsuccés i el Circumval·lació quedarà en cul-de-sac fins que no finalitzin les obres del carrer Guimerà.
El carrer dels Infants serà de sortida
També es canviarà el sentit de circulació del carrer dels Infants. S’hi accedirà des de la plaça Infants en direcció cap a la carretera de Vic i hauran de passar per aquest punt els vehicles procedents de la Muralla del Carme que vulguin accedir al carrer de Sant Joan Baptista de la Salle perquè el gir a l’esquerra des de la carretera de Vic en sentit Bonavista ja no estarà permès.
La reordenació també comportarà canvis al carrer de Canyelle, que ara serà tot de baixada, des del carrer de Circumval·lació fins al passeig de Pere III. Aquest lateral del Passeig també veurà modificat el sentit del trànsit que, a partir d’ara, serà en direcció a la plaça Espanya. En aquest cas, els treballs per modificar la senyalització s’iniciaran el dimarts 4 d’agost.
A finals d'any
A finals d’any, un cop s'enllesteixin els treballs d’urbanització del carrer Guimerà, la reordenació d’aquest sector de la ciutat es completarà amb el canvi de sentit del carrer de l'Era del Firmat entre el Circumval·lació i el Bonsuccés, i amb la incorporació del tram dels Esquilets (Sant Joan Baptista de la Salle) a l’illa de vianants entre el carrer del Bonsuccés i el carrer d'Àngel Guimerà.
També a finals d’any, es restablirà la continuïtat del trànsit de vehicles del carrer de Puigterrà de Baix cap al carrer de Circumval·lació, deixant de forma definitiva tots els canvis en la circulació.
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