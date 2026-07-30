El carrer del Balç de Manresa fa gairebé dos anys que està tancat per unes obres de tres mesos
La nova parada de l’ascensor que uneix la plaça Major amb el carrer de Santa Llúcia està feta, però hi ha serrells pendents i, mentrestant, un dels principals atractius turístics de la ciutat no es pot visitar
«Degut a obres d’adequació i millora d’accessibilitat, l’espai romandrà tancat fins a proper avís». Aquest és el missatge que surt en la informació sobre el centre d’interpretació del Carrer del Balç que hi ha a la web Manresa Turisme. El vial medieval, un dels principals atractius turístics de la ciutat, no fa un mes que està tancat, no fa mig any, no fa un any ni un any i mig. Gairebé fa dos anys que no funciona amb normalitat.
Des de la porta d’accés, a la Baixada del Pòpul, a l’interior del centre d’interpretació del Carrer del Balç es veu una escala d’obra i un plàstic tapant el taulell de la recepció. El febrer de l’any passat, demanat per aquest diari, l’Ajuntament va informar que, d’ençà que havien començat les obres, només es feien visites concertades, sense passar per recepció, però la informació que surt a la web no diu això. A la web de Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, en la informació referida al Balç hi posa «Tancat temporalment».
Nova parada a l’ascensor
El setembre de fa dos anys es van iniciar uns treballs per millorar l’accessibilitat al carrer medieval. Es tractava de fer un nou accés al vestíbul del centre d’interpretació -a mitja altura de la Baixada del Pòpul- des de l’ascensor públic que uneix la plaça Major amb el carrer de Santa Llúcia. L’elevador guanyava una parada i els visitants del Balç es podien estalviar la costeruda Baixada del Pòpul per arribar-hi; sobretot, les persones amb problemes de mobilitat.
Els treballs, amb un pressupost de 50.000 euros finançats amb els fons europeus Next Generation, havien de durar tres mesos. El novembre de 2024 l’empresa constructora que estava executant les obres va renunciar a continuar-les, de manera que l’Ajuntament es va veure obligat a formalitzar la rescissió del contracte i a tornar a licitar els treballs per acabar el que havia quedat pendent.
Represa de l’actuació
Finalment, el juny del 2025 es va reprendre l’actuació i, segons el consistori, tal com va recollir aquest diari, van quedar enllestides el desembre passat. Malgrat això, el centre d’interpretació del Carrer del Balç continua tancat. Segons es va dir aleshores hi havia pendents millores com arreglar el vidre de l’entrada, la renovació de la climatització de recepció i la instal·lació de nous ordinadors.
Documentat des del segle XIV
El carrer del Balç apareix en la documentació escrita a partir de l’any 1307 amb el nom de Pere Sarroca i va constant en diferents documents. L’últim on surt referenciat data de la segona meitat del segle XVI i aquí apareix amb el nom de carrer de Goscemps. Es tractava d’un carrer secundari dins de la trama viària de la Manresa medieval. A partir de la segona meitat del segle XVI, els antics habitatges del carrer s’incorporen a les cases dels carrers de Sobrerroca i de Santa Llúcia com a cellers i baixos. El carrer es privatitza, situació que es manté al llarg dels anys, tal com consta en un document del segle XVIII.
A banda del recorregut pel Balç des de la Baixada del Pòpul fins al carrer dels Arcs de Santa Llúcia, el vial s’acompanya amb un centre d’interpretació que ofereix un muntatge amb recursos multimèdia per descobrir com era la Manresa del segle XIV, considerat el gran segle de la ciutat. Finalment, l’any 2007 l’Ajuntament va projectar la rehabilitació del vial, inaugurat per la festa major del 2011.
Per la Festa de la Llum d’enguany s’hi va organitzar una jornada de portes obertes.
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