«Manresa tindrà en dos anys dos graus nous: un de Psicologia i l’altre de l’àmbit de la Neurociència»
El director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB), Antoni Llobet, explica en aquesta entrevista els importants canvis que es produiran a la institució els pròxims cursos
Antoni Llobet Mercadé, director general de la Fundació Universitària del Bages (FUB), explica en aquesta entrevista com la institució afronta el canvi de cicle demogràfic estrenant el grau de Dret i alumnat d’Odontologia de la UVic-Universitat Central de Catalunya. Avança que «Manresa tindrà en dos anys dos graus nous: un de Psicologia i l’altre de l’àmbit de la Neurociència» i detalla els importants canvis que es produiran els pròxims cursos.
Llobet defensa la vocació de servei públic de la institució i com s'està treballant per ampliar les titulacions que ofereix a dotze de cara al curs 2028-2029
S’acosta l’inici d’un curs especial?
El nou curs serà molt especial. A partir del setembre, Manresa serà plaça universitària d’estudis de Dret i d’Odontologia, amb el que això suposa. No és fàcil ni habitual que conflueixin dues novetats com aquestes que tenen una transcendència molt important.
I això passarà pocs mesos abans que el 2027 comenci el canvi de cicle demogràfic que farà davallar l’arribada d’alumnes a la universitat.
L’ampliació d’estudis és una manera d’estar posicionats i tenir més varietat d’oferta que permeti ampliar la massa crítica de l’entorn directe i més enllà, perquè afortunadament cada cop atraiem més gent de l’Anoia, Baix Llobregat i Vallès Occidental. La diversitat permet afrontar aquest cicle amb unes altres perspectives que si depens de menys estudis.
Altres novetats?
Cal recordar que el Grau en Gestió de la Societat Digital és únic de la nostra universitat i encara s’està implantant i formulant, perquè serà el curs que ve quan començarà a haver-hi alumnes dels quatre cursos. Així que estem revisant el que està funcionant i el que pot tenir sentit retocar per poder reformular l’oferta i enfocar-lo molt a l’anàlisi i la gestió de les dades. Volem que des del propi títol quedi clar que és un element central del contingut nuclear del grau. Insisteixo en la rellevància que a través de la FUB Manresa es posicioni com una ciutat que ofereix estudis de Dret i que aviat arribaran els alumnes de quart d’Odontologia.
La commemoració dels 40 anys de la constitució de la Fundació Universitària del Bages també marcarà el curs que ve?
Sí, a l’octubre farà quatre dècades que unes persones van constituir la Fundació Universitària del Bages que ha anat sumant estudis fins a oferir hoa hores d'araeu graus universitaris. No volem que l’efemèride passi desapercebuda perquè els primers estudis s’aconseguissin el 1990.
Com a dates importants en la història de la FUB hi ha la constitució el 1986, els primers estudis, el 1990 i el 2014 amb la federació universitària entre Vic i Manresa.
Sí i cal tenir clar que si el 2014 la FUB aportava a la ciutat i al territori sis estudis de grau, en 12 anys n’hi ha deu estudis de grau. I de sis a deu és un salt molt important que ha volgut dir sumar-hi Medicina en el seu moment i aquest curs que ve Dret. Som la tercera universitat de Catalunya que té estudis d’Odontologia i que necessita una infraestructura tan potent com una clínica odontològica que, per sort, hem pogut bastir.
Allò que vol posar en relleu és la importància d’aquest desplegament d’estudis i infraestructures per a Manresa i la Catalunya central.
Sí, és un salt important i unes infraestructures potents. Si a més a més tenim clar que hem apostat pels estudis superiors en general i que també, a través del nostre campus professional, el curs que ve posarem en marxa el cinquè cicle de formació professional superior, el de Transport i Logística, que serà una novetat del curs que ve, sumen tres importants novetats. De FP superior, el darrer que havíem introduït va ser Comerç Internacional , ara Transport i Logística i des dels inicis Pròtesis Dentals, que no s’ofereixen enlloc més de la comarca i també és una contribució que fem a la comarca.
En total, quantes titulacions d’estudis superiors són?
Entre els deu graus i els cinc cicles estem parlant de quinze titulacions d’estudis superiors tenint clar que la nostra perspectiva és oferir més graus. I no ho fem apostant pel creixement pel creixement, sinó que apostem per la diversificació. És important que els ous estiguin repartits en diverses cistelles perquè la demografia varia i hi ha prou elements que indiquen que és més sensat disposar d’una varietat d’estudis que no pas dependre d’un escenari més restringit. Aquest plantejament també dona resposta a la diversitat de la població del territori. Com més variabilitat tinguis més persones del territori podran tenir la seva opció d’estudiar a la universitat a prop de casa seva. No vol dir que ho hagin de fer, però és una opció que tenen.
Diversificar per afrontar un futur demogràficament incert?
I diversificar per atreure com a territori talent jove que vulgui cursar aquests estudis. Una de les perspectives de futur que també se’ns obre és a través de l’Edifici del Coneixement , una altra de les grans novetats del curs que ve. Cal tenir clar que no cada curs s’alinearan tants aspectes rellevants: tenir Dret, Odontologia, posar l’Edifici del Coneixement a punt són fronts molt potents.
Quin paper juga UManresa a l’edifici del coneixement?
El primer element importantíssim és que ens haguem aliat tres fundacions com són Althaia, la facultat de Medicina i nosaltres per, des de zero, decidir construir conjuntament i a posteriori gestionar conjuntament un edifici. No és habitual. És més fàcil que cadascú es faci lo seu, però que sigui més fàcil no vol dir que sigui el més ideal. Saber sumar i aconseguir fer-ho bé és el que fa forta una institució.
El que acaba de dir és una bona definició de fortalesa. Aterri la idea, sisplau.
Per a nosaltres Althaia és un aliat indispensable. Un percentatge altíssim dels nostres estudiants dels graus de Salut es formen en l’aspecte pràctic clínic. I hem pogut traduir aquesta aliança d’una forma tan tangible com gestionar junts aquest equipament i, a més, fer-ho junts amb la Facultat de Medicina, que és l’altra pota de la Universitat, i és la que porta els estudiants de Medicina a les instal·lacions d’Althaia, que ara tindran un edifici propi en uns espais de dignitat brutal.
L’Edifici del Coneixement, una altra fita per a la ciutat.
Sí, i un edifici que voldrà dir que podrà haver a Manresa una seu de l’IRIS-CC (Institut de Recerca i Innovació en Ciències de la Vida i de la Salut a la Catalunya Central). L’institut de recerca tindrà un lloc físic on visibilitzar-se a Manresa. A més, Althaia podrà tenir espais propis i compartits de recerca i formació. I nosaltres, que som el soci petit de l’edifici, tenim potencial de creixement. L’Edifici del Coneixement és un lloc ideal per fer alguna aposta nova dels estudis d'FP superior de l’àmbit sanitari i és un lloc on la Facultat de Medicina podrà fer un grau a Manresa, a banda de Medicina.
Quin grau?
Vinculat a temes de Neurociència. És el que s’està treballant.
Aquest serà l’onzè grau.
Si no hi ha algun altre abans sí.
Quin altre?
Hem de pensar que en dos anys estem en disposició de poder assegurar que entre nosaltres i la facultat de Medicina, a Manresa s’estaran desenvolupant no onze sinó dotze graus.
Psicologia?
Sí, la idea és que a partir del que treballem com a FUB, el que treballem amb la facultat de Medicina, amb el potencial de l’Edifici del Coneixement i d’Althaia, segurament podrem fer aquest salt fins als dotze graus universitaris a la ciutat.
I cal recordar que el 2014 eren sis graus.
Sí, i està bé sobretot per poder oferir opcions a més estudiants. De sis a dotze graus en dotze anys. El curs que ve s’incorporen Dret i Odontologia, el curs 2027-2028 segurament cap i el curs 2028-2029, Psicologia i el grau de l’àmbit de la Neurociència. En tres curs quatre graus. No tinc una bola de vidre, però estem treballant en aquest horitzó.
Una forta empenta.
Que s’aconsegueix gràcies a la feina de moltes persones que creuen que el que fan és útil i que té sentit el seu esforç.
Quins altres aliats clau té la Fundació Universitària del Bages?
Les fundacions Sant Andreu Salut i Ampans. Amb Sant Andreu Salut fem temes de recerca, amb Ampans el programa Universi+ perquè persones amb discapacitat tinguin un espai propi a la universitat. També formem part de la Comissió Territorial de l’Eurecat. Hi ha tot un potent ecosistema de fundacions i institucions.
Hi ha veus que demanen que la Universitat de Vic–Universitat Central de Catalunya evolucioni cap a una denominació més simple i més fidel a la realitat que representa: la Universitat Central de Catalunya.
Jo tinc clar quin és el nom de la universitat i també tinc clar el potencial que té el concepte Universitat Central de Catalunya. I és bo que en traiem el màxim de suc, perquè resulta evident. Per nosaltres ha estat prioritari fins ara cosir bé totes les relacions internes a nivell de la federació universitària entre Vic i Manresa, amb la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut, a través de la qual els campus Manresa i Vic imparteixen conjuntament els graus de Medicina i Odontologia i, també, amb la Fundació Elisava de Barcelona, que fa que siguem una universitat territorial i, alhora, de país amb una seu a la capital, que és una altra fortalesa.
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