Queixes a Viladordis per talls d'electricitat recurrents que aquest dijous els ha deixat sense servei prop de dues hores
Endesa ha informat que són desconnexions de la línia fortuïts per temes de seguretat i que, com que passa per entorns forestals, no es pot fer la reconnexió automàtica
Fins al migdia, veïns del sector de diferents companyies també han estat sense internet durant 48 hores
La presidenta de l'Associació de Veïns de Viladordis, Mercè Casas, i el secretari del Casal de Viladordis, Lluís Sarró, han denunciat aquest dijous a Regió7 els talls d'electricitat recurrents que pateixen des de fa temps en aquest barri apartat del nucli urbà de Manresa. El darrer, aquest matí, els ha deixat sense electricitat durant prop de dues hores. Consultada per aquest diari, l'empresa Endesa, responsable del servei, ha informat que el d'avui en concret ha estat una desconnexió de la línia fortuïta i que es desconnecta per seguretat.
Sense internet 48 hores
Els veïns de Viladordis també s'han queixat del servei d'internet. Fins al migdia clients de les companyies Movistar, O2, Yoigo, Parlem, Orange i Simyo han estat sense servei durant 48 hores. Hi ha hagut alguna companyia en concret que els ha ofert, mentre ho solucionaven, poder tibar megues sense límit del mòbil, però, explica Sarró, com que hi havia tanta gent sense servei tibant, la connexió anava molt lenta, de manera que no els ha resolt el problema, sobretot pensant en les persones que fan teletreball.
2.191 clients afectats
Quant al tall d'electricitat, Endesa ha explicat que hi ha hagut 2.191 clients afectats de Viladordis, Castellgalí, River Park, Rocafort i les Brucades. En el cas de Castellgalí, com que la línia està soterrada, s'ha pogut recuperar el servei més de pressa. En els altres llocs, el tall s'ha allargat una hora i tres quarts. El motiu, han informat les mateixes fonts, és que, quan hi ha una desconnexió fortuïta com aquesta, des del centre de control es fa una reconnexió automàtica, però, quan la línia passa per entorns forestals on hi ha un risc alt d'incendi, tenen establert un protocol amb els Agents Rurals segons el qual no es fa la reconnexió automàtica per si hi ha un problema en la línia que pogués causar un incendi. En aquests casos, es va a fer una inspecció ocular in situ del tram afectat abans de restablir el servei, cosa que ho alenteix tot. Aquests talls fortuïts, remarquen les fonts d'Endesa, que parlen de "microtalls", se solen produir quan la línia salta per seguretat, com quan en una casa salta el diferencial, i ho solen provocar inclemències del temps com una ventada o una tempesta.
Sarró explica que, en una ocasió, un dels talls es va produir per la Fira de Nadal, amb 300 persones al Casal de Viladordis, i que ells tenen la percepció que es van començar a produir després que hi hagués l'incendi al Pont de Vilomara i Rocafort del juliol de fa dos anys. Endesa ha assegurat que no hi té cap relació.
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