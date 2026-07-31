La Fundació Santa Maria de Comabella adapta una llar compartida a Manresa amb el suport de la Fundació “la Caixa”
La millora de l’habitatge permetrà oferir un entorn digne i segur a persones amb discapacitat o trastorn mental en situació de vulnerabilitat
Regió7
La Fundació Santa Maria de Comabella ha finalitzat les actuacions de millora d’una de les seves llars compartides situades a Manresa gràcies a l’impuls de la Fundació “la Caixa”, amb un ajut de 6.375 euros per al projecte La meva llar: habitatges de transició a la vida independent en el marc de les Convocatòries de Projectes Socials de Catalunya 2025. Les obres i actuacions d’adequació ja executades permeten disposar ara d’un espai renovat, segur i funcional que facilitarà el procés d’aprenentatge i autonomia de les persones usuàries.
La intervenció ha inclòs la pintura integral de l’habitatge, la substitució de persianes, la renovació del sistema d’il·luminació, la incorporació de nou mobiliari als espais comuns i a les habitacions, així com la millora d’elements essencials de la cuina i el bany. Aquestes actuacions han permès transformar un dels pisos més antics de l’entitat en una llar preparada per acollir persones que necessiten un recurs residencial temporal amb suport especialitzat.
Amb les obres acabades, l’entitat inicia ara la segona fase del projecte: un any d’acompanyament social i educatiu orientat a promoure l’autonomia personal, econòmica i comunitària de les persones residents. L’objectiu és que la llar esdevingui molt més que un sostre; un espai d’aprenentatge que actuï com a pont cap a una vida independent. Durant els propers mesos, les persones usuàries participaran en un programa integral que inclou el treball d’hàbits de la vida diària, la gestió econòmica personal, la convivència, les habilitats socials i emocionals, així com la vinculació amb els recursos i activitats de la comunitat. L’acompanyament es durà a terme tant de manera individual com grupal, amb el suport de professionals de l’entitat i de persones voluntàries.
Un projecte propi de vida
La iniciativa s’adreça principalment a persones adultes amb discapacitat intel·lectual, trastorn mental o deteriorament cognitiu que es troben en situació de risc o exclusió residencial i que, sovint, han de fer front a dificultats econòmiques, manca de xarxa de suport i obstacles per accedir a un habitatge digne. La Fundació Santa Maria de Comabella ajuda a cobrir la manca d’habitatges amb suport que permetin a les persones amb aquest perfil desenvolupar un projecte de vida propi.
A través d’aquest projecte, la Fundació reforça el seu compromís amb la defensa dels drets de les persones amb discapacitat i altres situacions de vulnerabilitat, promovent oportunitats reals perquè puguin viure de manera autònoma, participar activament en la comunitat i desenvolupar el seu projecte vital amb el suport que necessiten
Fundació Santa Maria de Comabella
La Fundació Santa Maria de Comabella treballa per garantir el dret de les persones amb discapacitat, problemes de salut mental o dificultats per exercir la seva capacitat jurídica a prendre decisions sobre la seva pròpia vida amb els suports necessaris. La seva missió és promoure l’autodeterminació, la inclusió comunitària i la igualtat d’oportunitats, oferint una atenció personalitzada i centrada en la persona.
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