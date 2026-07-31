Ja són 100 dies del viatge del manresà Enric Palà: del Bages al Japó en bicicleta
El jove va sortir de Manresa el 18 d’abril i ara es troba a Ankara (Turquia)
Espanya, França, Itàlia, Eslovènia, Croàcia, Sèrbia, Macedònia, Grècia i Turquia. Més de 3.300 quilòmetres i 100 dies de ruta són els que porta fets en bicicleta el manresà Enric Palà amb l'objectiu d'arribar pedalejant fins al Japó.
Palà va sortir de la plaça Major de Manresa el 18 d’abril, acompanyat d'amics i familiars. Cent dies després, ja es troba a Ankara, Turquia. "Se m'ha passat volant" assegura el bagenc en el vídeo publicat aquest divendres a les xarxes socials del 'Dia 100 creuant el món en bicicleta'. Ara bé, Palà n'és conscient que "encara queda". Concretament, tretze mil quilòmetres més abans d'arribar a Sapporo, la cinquena ciutat més gran del Japó.
En el transcurs d'aquests tres mesos i mig, Palà ha recorregut quilòmetres en solitud. D'altres, els ha compartit amb nous companys d'aventures. I, en algun punt del camí, s'ha retrobat amb vells coneguts. El manresà ha recopilat aquestes anècdotes i moltes altres al seu perfil d'Instagram (@enric.pala), on ja acumula més de 30 mil seguidors.
És en aquesta xarxa social en què Palà comparteix vblogs diaris on ensenya per quin país va, mostra els diferents paisatges que recorre en dues rodes i relata curiositats i anècdotes del seu dia a dia. Tots els clips que penja superen les 10 mil visualitzacions, sobrepassant alguns d'aquests les 75 mil.
A les portes d'Àsia
Un cop deixi enrere Turquia i passi per Geòrgia haurà de parar de pedalejar per arribar a Kazakhstan. La situació a l’Iran i les dificultats amb el visat rus l'obligaran a redirigir la ruta i a agafar un avió fins al país asiàtic. Després passarà per Uzbekistan, fins a entrar a la Xina, un dels trams que més il·lusió li fan perquè li permetrà descobrir la part més rural i desconeguda del país. Després baixarà cap al sud-est asiàtic i volarà fins al Japó per completar el trajecte a Sapporo, on espera arribar després d'un any des de l'inici del repte.
- Pau Simon, el jove mort en l'accident a la mina de Súria que dirigia un gimnàs a Santpedor
- El cas de Leyla Kazim, la dona que no va fer res a la feina durant un any: «Vaig deixar de treballar per veure quant trigaria algú a adonar-se’n»
- El funeral per Pau Simon es farà al Centre Cívic de Sant Martí de Torroella, d'on va ser presidenta la seva mare
- Un treballador mort en un accident a la mina de Súria
- Núria Roure, psicòloga experta en son, explica l’error comú en dutxar-te abans d’anar a dormir que t’impedeix conciliar el son
- La família del petit Luca, de Castellnou, inicia una recollida de firmes perquè pugui jugar a una categoria segura
- Ajuntaments i sindicats preparen avui mostres de condol per Pau Simon, el miner mort ahir a Súria
- Necrològiques del 30 de juliol del 2026