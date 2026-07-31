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L’Estiu Jove de Manresa tanca l'edició amb prop de 1.600 participants

El programa ha ofert un ampli ventall d’activitats esportives, artístiques i d’oci dirigides a joves de 12 a 29 anys

Participants en els tallers de l'Estiu Jove d'enguany

Participants en els tallers de l'Estiu Jove d'enguany / AJM

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Regió7

Manresa

L’Estiu Jove, organitzat per l’Ajuntament de Manresa en col·laboració amb altres entitats i serveis de la ciutat, tanca l’edició 2026 amb una participació de 1.600 joves, 400 menys que en l'edició anterior, en jornades marcades per la intensa calor .

Entre les propostes amb més assistència hi ha hagut clàssics de la ciutat com el 20è Torneig de vòlei platja, les piscines nocturnes amb música i còctels sense alcohol, i el casal d’estiu d’Òrbita Jove (per a joves de 13 a 17 anys), que enguany ha ampliat l'oferta a 5 setmanes.

Pel que fa a les activitats de gran format, han tingut una gran acollida la Nit de realitat virtual i jocs arcade, la tarda d’inflables aquàtics realitzada a la plaça Milcentenari on van assistir més de 100 persones, l’escape room nocturn ‘El Malefici’, la novetat d’enguany de l’Urban Esport Fest 3x3 de futbol, i la sortida a PortAventura on es van augmentar les places disponibles davant l’alta demanda.

Les activitats de petit format i de caràcter més artístic —com els tallers d’espelmes naturals, impressió 3D, gelats naturals o perruqueria i trenes— han mantingut un bon nivell d'assistència.

Per la seva banda, les càpsules formatives per a joves a partir de 16 anys han registrat un ple absolut. En aquesta edició s’han ofert els cursos de manipulació d’aliments, de cangur, i de primers auxilis bàsics. Atès l'elevat interès, l'organització ja treballa per donar-hi continuïtat en pròximes edicions.

Activitats consolidades i novetats destacades

El programa d’Estiu Jove s’ha dissenyat amb una perspectiva inclusiva i integradora. La majoria de les activitats han estat gratuïtes i les activitats de pagament han comptat amb preus simbòlics per garantir-ne l’accés a tothom.

S’han seguit els objectius del Pla Local de Joventut en poder oferir una programació adreçada a la població jove, gratuïta i de qualitat, oferint espais d’oci i de lleure segurs. Així mateix, s’ha treballat en xarxa i coordinadament amb entitats i serveis juvenils de la ciutat programant activitats com ara el torneig de vòlei, els tallers programats pel casal de Joves La Kampana, les piscines nocturnes, i el 5è Concurs de rap en català (posposat per al mes de setembre).

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Cal subratllar també el procés participatiu realitzat per l’alumnat dels centres de secundària, que a través dels ‘Punt al Pati’ de l’Oficina Jove del Bages van poder proposar i votar algunes de les activitats realitzades dins la programació.

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