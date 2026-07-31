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Pas alternatiu a la carretera de Santpedor de Manresa per una avaria al clavegueram

Els treballs d’Aigües ocupen un carril de circulació i el trànsit es regula mitjançant semàfors

Imatge de les obres que es porten a terme

Imatge de les obres que es porten a terme / Francesc Galindo

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Regió7

Manresa

Aigües de Manresa està realitzant treballs de reparació d'una avaria a la xarxa de clavegueram a l'alçada del número 120 de la carretera de Santpedor, en el tram entre el carrer Balmes i el carrer Dr. Trueta.

A causa d'aquests treballs, es prohibeix l'estacionament en l'àrea afectada i es reserva un carril de circulació. El trànsit es regula mitjançant un sistema de pas alternatiu amb semàfors d'obra.

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Les obres van començar dilluns i es preveu que aquests treballs durin aproximadament una setmana.

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