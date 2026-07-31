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Renovació del clavegueram al costat de la Casa Caritat de Manresa

Aigües de Manresa ha iniciat les obres aquesta setmana, que mantenen tancat el carrer de la Verge de l'Alba, on es duen a terme juntament amb la plaça de Cots

Material d'obra i maquinària al carrer de la Verge de l'Alba per executar les obres

Material d'obra i maquinària al carrer de la Verge de l'Alba per executar les obres / G.C.

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Gemma Camps

Gemma Camps

Manresa

Aprofitant els mesos de menys activitat a Manresa, Aigües de Manresa duu a terme una sèrie d'obres de manteniment i de renovació de les instal·lacions. Al carrer de la Verge de l'Alba i a la plaça de Cots està renovant la xarxa del clavegueram. Les obres han començat a finals d'aquesta setmana amb una durada prevista de tres setmanes.

Tota la zona d'obres està envoltada de tanques i està tancada al trànsit.

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