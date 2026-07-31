Entrevista | Josep Cortina Torner Xarcuter retirat que fa la botifarrada de les Festes de Sant Ignasi
«Són coses que s'han de conservar i si no ho fem els grans malament»
Nascut a Cal Rosal, va entrar a treballar al negoci del seu oncle a la plaça Major quan tenia 13 anys
Celebra que, amb la posada en marxa del minibús al Centre Històric, es veu més ambient al barri, on diu que cal aparcament perquè la gent que hi va a viure se'n va per aquest tema
Josep Cortina Torner (Cal Rosal, 1941) supervisava aquest divendres al matí la graella amb les botifarres que han cuit per a les Festes de Sant Ignasi de Manresa. N'han fet més de 200 i, a primera hora del matí, les han gaudit els participants en l'esmorzar popular de les festes. La xarcuteria cansaladeria Torner de la plaça Major de Manresa la va muntar un oncle seu l'any 1953 i ell hi va entrar a treballar quan tenia 13 anys l'any a sobre, el 1954. Ara que ja està retirat la porta la seva filla, la Sílvia, i el seu gendre, Josep Tobeña, president de l'Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants.
-Quants anys fa que participa en la botifarrada de les Festes de Sant Ignasi aportant-hi el gènere?
-Des de sempre. Són coses que s'han de conservar i si no ho fem els grans malament. De gent de l'ofici no n'hi ha, bons dependents no n'hi ha...
-Ha canviat molt la plaça d'ençà que vostè hi va començar a treballar?
-D'ençà que no van deixar aparcar cotxes, la feina ha baixat un 70%.
-Però, el fet de no tenir trànsit i de poder passejar tranquil·lament, no és un guany?
-No. Manresa és una ciutat de pujades i baixades i la gent gran no puja. Ara han posat l'autobús.
-Què li sembla?
-Bé. La gent ve més.
-S'ha començat a notar?
-Sí. Al barri es veu més moviment. Al lloc on estem, la gent gran no pot pujar ni baixar. La bicicleta va molt bé per al jovent, però per a nosaltres no.
-A banda de la millora que diu que ha representat el minibús del Centre Històric, què més posaria al barri?
-Aparcament. Una ciutat sense aparcament no val res perquè la gent hi vol arribar amb el cotxe. Aquí faltaria un gran aparcament perquè hi ha molta gent que ve i lloga un pis, al cap de dos mesos no poden aparcar, no saben on deixar el cotxe i marxen. En venen i marxen, i ve bastant jovent, però al cap de pocs mesos marxen.
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