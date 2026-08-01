Un ferit en un xoc frontal entre dos cotxes a Manresa que acaba amb un vehicle encastat en una botiga
L'accident, a la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer del Ginjoler, va deixar un dels turismes atrapat contra l'aparador d'un establiment d'objectes per a la llar
Una dona de 44 anys va resultar ferida menys greu en un accident de trànsit entre dos turismes aquest divendres a la nit a Manresa. El sinistre es va produir cap a les 23.40 hores a la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer del Ginjoler, on un dels vehicles va acabar encastat contra l'aparador d'una botiga. Els altres quatre ocupants, tots joves, van sortir il·lesos.
Per causes que es desconeixen, els dos turismes van col·lidir frontalment a la cruïlla del carrer Barcelona amb el carrer del Ginjoler. A conseqüència de l'impacte, un dels vehicles va sortir projectat fins a encastar-se contra l'aparador d'una botiga d'objectes per a la llar. El cotxe va quedar atrapat contra la façana de l'establiment i un dels vidres de l'aparador va quedar trencat.
Fins al lloc dels fets s'hi van desplaçar dues dotacions dels Bombers de la Generalitat, el SEM i la Guàrdia Urbana. Quan hi van arribar, els cinc ocupants dels dos vehicles ja havien pogut sortir pel seu propi peu.
En el turisme que va acabar encastat contra la botiga hi viatjaven quatre joves. El conductor, que tenia 18 anys, i els altres tres ocupants van resultar il·lesos.
La conductora de l'altre vehicle, una dona de 44 anys, va ser atesa pel SE i posteriorment traslladada a l'Hospital Althaia de Manresa amb ferides de caràcter menys greu.
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