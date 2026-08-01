Gemma Rossinyol, paradista del mercat del Rebost: «Durant l’estiu el que més es ven són els tomàquets»
Els productors dels mercats de barri defensen la qualitat i la proximitat dels seus aliments davant l'auge de les grans superfícies
Ruben Costa
El Mercat del Rebost és un mercat de proximitat de Manresa, on els productors venen directament aliments com fruita, verdura, mel, oli, embotits o formatges, entre d'altres. Se celebra cada dimecres, de 8 del matí fins a les 2 del migdia hores, al carrer Carrasco i Formiguera, al voltant de la plaça de la Font de les Oques, i s'ha consolidat com un punt de trobada entre els productors del territori i els consumidors que busquen productes frescos i de temporada. Gemma Rossinyol només fa 1 any i poc en aquest mercat, però ja ha pogut observar quins són els hàbits de compra dels clients i els principals reptes que afronten els mercats de barri.
Quant fa que participa en el Mercat del Rebost de Manresa?
Fa aproximadament un any i pocs mesos que hi soc. Encara és relativament poc temps, però ja he pogut conèixer el funcionament i veure quin tipus de clientela hi acostuma a venir.
Quins són els productes que més us demanen?
Depèn molt de la temporada. Ara, durant els mesos d’estiu, el que més es ven són els tomàquets, perquè és quan estan en el seu millor moment. Al llarg de l’any, però, la demanda va canviant segons els productes de temporada, i la gent acostuma a buscar allò que és propi de cada època.
Quin tipus de clients acostumen a venir a la vostra parada?
Sobretot hi venen veïns del barri i gent gran. És el perfil de client que trobem amb més freqüència als mercats. Són persones que mantenen l’hàbit de comprar al mercat i que valoren poder adquirir productes frescos.
Quins creu que són els principals reptes dels mercats de barri?
Crec que un dels problemes és que molta gent ni tan sols sap que aquests mercats existeixen. Hi ha persones que desconeixen on es fan o quin dia hi ha mercat al seu barri. Per això crec que falta donar-los més visibilitat perquè els veïns coneguin quan es fan i què hi poden trobar.
Què creu que ajudaria a atraure més compradors?
Sobretot caldria fer més difusió, més propaganda. Si la gent conegués millor aquests mercats, probablement s’animaria a venir. És important explicar que aquí s’hi poden trobar productes frescos i de temporada i que són una alternativa al comerç habitual.
Creu que els hàbits de compra també han canviat?
Sí. Moltes persones han incorporat el supermercat com a primera opció de compra i això fa que els mercats de barri perdin afluència. Per això crec que és important aconseguir fer-los més visibles i acostar-los més a la població. Si la gent conegués millor aquests espais, segurament hi hauria més interès per visitar-los i comprar-hi.
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