Juan Carlos Pérez, del mercat de la Font dels Capellans: «Necessitem més metres per treballar i exposar el producte»
La falta d'espai per treballar i exhibir els productes condiciona l'activitat dels paradistes i repercuteix en les vendes
Ruben Costa
El mercat ambulant de la Font dels Capellans de Manresa, se celebra cada dimarts, de les 8 del matí a les 2 del migdia, a l'espai situat entre el carrer de Fra Jacint Coma i Galí i un tram del carrer de Sabadell. Té una superfície comercial de 787 metres lineals i prop de 110 parades, ofereix una àmplia varietat de productes, des de roba i parament de la llar fins a alimentació. Entre els paradistes hi ha Juan Carlos Pérez, que fa quaranta anys que hi treballa i ha estat testimoni de l'evolució d'un dels mercats setmanals més consolidats de la ciutat. Un dels principals canvis que ha experimentat el mercat és la manca d'espai per treballar.
Quant fa que teniu aquesta parada al mercat?
Fa uns 40 anys que hi som. La parada la va començar el meu pare, que va ser qui va venir per primera vegada al mercat, i després hem anat continuant nosaltres. És una trajectòria molt llarga i durant tot aquest temps hem pogut veure molts canvis en el mercat i en la manera de comprar de la gent.
Quines són les principals dificultats que teniu actualment com a paradistes?
Hi ha moltes dificultats. Una de les principals és l’espai de les parades. Necessitem més metres perquè, al final, una parada necessita espai per poder treballar bé i tenir el producte exposat.
Us han reduït l’espai de la parada?
Sí. Abans disposàvem de més metres i amb el temps ens n’han anat reduint. Per a nosaltres és una de les principals dificultats, perquè necessitaríem més espai per treballar, col·locar les caixes i poder tenir el producte ben distribuït per atendre i vendre als clients.
Per què és tan important tenir més metres de parada?
Perquè no és només una qüestió d’espai físic. Una parada necessita espai per poder col·locar el producte, tenir-lo visible i poder treballar amb comoditat. Si tens menys metres, també tens menys capacitat per organitzar-te.
Quin és el perfil habitual dels clients que venen al mercat?
La clientela és principalment gent gran. El perfil que més ve és el de persones de tercera edat. És el públic que encara manté més l’hàbit d’anar al mercat i comprar en aquests espais.
Creus que la gent jove s’ha allunyat dels mercats de barri?
La gent jove acostuma a tenir altres hàbits de compra, potser és més sovint que els trobis en un supermercat, ja que no tenen tant incorporat anar al mercat. Ja sigui aquest o un altre. Però tenim perfils de tot tipus generalment.
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