L’Ajuntament anunciarà el setembre quan torna a obrir el Carrer del Balç i l’Espai 1522 de Manresa
Els dos equipaments fa prop de dos anys que no funcionen amb normalitat per unes obres que, en el cas del vial medieval, havien de durar tres mesos
El mes vinent l’Ajuntament de Manresa farà pública la data d’obertura del Centre d’Interpretació del Carrer del Balç que, com va informar aquest diari, no funciona amb normalitat des del setembre del 2024 per unes obres que, a priori, havien de durar tres mesos, però que s’han anat allargant en el temps i ja fa prop de dos anys que mantenen tancat un dels principals atractius turístics de la ciutat.
Igualment, també demanat per aquest diari, el mes vinent es faran públics els nous horaris de l’Espai 1522. Situat a la plaça de Fius i Palà, al costat de l’entrada al Teatre Conservatori, aquest espai creat amb motiu de la commemoració dels 500 anys de l’estada de sant Ignasi a Manresa, tampoc no funciona amb normalitat des del setembre de fa dos anys.
Les fonts del consistori han explicat que, en el cas del Carrer del Balç, un cop fetes la major part de les millores que havien quedat pendents i que n’impedien el funcionament regular d’abans de les obres (renovació de la climatització i de sistemes informàtics, etc.), queda pendent l’accés a la recepció (canvi del vidre i estructura) i que les pròximes setmanes es farà pública la data de reobertura.
L’Ajuntament detalla que, fins aleshores, el carrer pròpiament dit és visitable i s’ha obert durant aquest període amb visites obertes a la ciutadania per la Festa Major de Manresa i per la Fira de l’Aixada, i també en les visites guiades que es duen a terme i altres activitats si es fa la reserva amb antelació.
Nous horaris i oferta
A l’Espai 1522 també s’hi van fer obres (accessibilitat, lavabos) i s’està fent un replantejament dels horaris d’obertura i de l’oferta de l’espai, fan saber les fonts de l’Ajuntament. Igualment el mes vinent es faran públics els nous horaris. En aquest cas, puntualitzen, també és un espai que s’obre per a visites guiades, tastos (fa pocs dies un de tomàquet) i activitats diverses. En qualsevol cas, ni un ni l’altre no funcionen amb normalitat des del setembre del 2024, de manera que les persones que visiten la ciutat els troben tancats.
L’actuació de l’Espai 1522 formava part del mateix paquet d’obres dels plans de sostenibilitat del Centre d’Interpretació del Carrer del Balç (que ha inclòs fer una nova parada a l’ascensor que relliga la plaça Major amb carrer de Santa Llúcia), amb la qual cosa la licitació incloïa els dos espais. Segons l’Ajuntament, ha obert intermitentment durant aquest període de prop de dos anys i ara s’està estudiant l’horari definitiu i les activitats que pot acollir. En principi, l’espai expositiu serà el mateix.
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