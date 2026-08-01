Rafael Olmo és l'únic paradista del mercat del Xup: «De tots els mercats de barri, aquest s’emporta la palma»
Cada dimecres al matí, la plaça Farrés de Manresa acull l'única parada d'alimentació que es manté activa, pendent del relleu generacional
Ruben Costa
On abans hi havia diverses parades, avui només en queda una. Rafael Olmo és l'únic paradista que manté viu el mercat de barri del Xup, on cada dimecres, de les 8 del matí a les 2 del migdia, continua desplegant la seva parada. Tot i la fidelitat de la clientela habitual, la seva principal preocupació és la manca de relleu generacional. Segons explica, cada vegada hi ha menys joves disposats a continuar amb l'ofici, una situació que posa en dubte la continuïtat d'aquest model de comerç de proximitat.
Quina xifra aproximada de vendes diàries realitza?
No és un número que pugui dir. Depèn molt del dia, de l’època de l’any i del moviment que hi hagi al mercat. Hi ha dies que hi ha més moviment i més vendes, i d’altres que n’hi ha menys. Però sí que és veritat que, a mesura que passen els anys, es nota que la gent que ve al mercat va disminuint.
Està vostè sol en aquest mercat?
Sí. A l’inici vam començar amb 15 parades o més, després van disminuir el nombre de parades amb el pas del temps, fins que em vaig quedar sol en el barri del Xup. D’això fa aproximadament 7 anys que només estic jo.
Diria que la clientela habitual és principalment gent gran?
Sí, la mitjana d’edat és molt alta. La major part dels clients són persones de la tercera edat, moltes ja jubilades. És un públic que té més temps i que manté més l’hàbit d’anar al mercat.
Creu que la situació dels mercats és similar a tots els barris?
Sí, en general tots els mercats van una mica a la baixa. Aquest potser ho nota més perquè és un barri més tranquil i està una mica més apartat, i això fa que es noti més la falta de moviment. Només queda la meva parada, així que es podria dir que s’emporta la palma.
A quines hores es concentra més la gent per venir a comprar?
A l’estiu, amb la calor, la gent aprofita per venir més d’hora al matí, les hores més concentrades serien de 9 a 11 del matí. De cara al migdia, la gent marxa per la calor.
Per què creu que els mercats estan perdent públic?
La gent jove no té tant l’hàbit de venir al mercat. Potser ara no hi venen tant perquè tenen altres maneres de comprar i no tenen temps. Després quan la gent es fa gran, agafen el costum de venir perquè tenen més temps lliure.
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