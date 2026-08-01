Sant Ignasi es deixa festejar a Manresa
Malgrat els canvis que hi ha hagut en el contingut al llarg dels anys, les Festes de Sant Ignasi continuen ben vives al Centre Històric, on aquest divendres van celebrar el gruix del programa d’actes
Productes artesans repartits en una trentena de parades, un trenet de vapor, concurs d’aparadors, escampada de romaní pels carrers. L’any 2003, l’Associació de Comerciants de Sobrerroca, Plaça Major, Sant Miquel i voltants va ambientar els carrers amb una seixantena de cartells de cinema. Són activitats organitzades per les Festes de Sant Ignasi que ja no es fan.
No obstant això, aquesta petita (gran) celebració, que queda entremig de les principals festes de la ciutat -la de la Llum i la Fira de l’Aixada i la festa major- ha sabut mantenir-se viva al calendari.
Davant la proximitat de la commemoració, el 2022, dels 500 anys de l’estada del fundador de la Companyia de Jesús a Manresa es van voler potenciar les festes. L’any 2019, l’Ajuntament hi va incorporar un programa d’activitats i va anunciar que s’aniria ampliant els anys següents per reforçar la projecció ignasiana de la ciutat. Fins aleshores, els responsables eren els comerciants. També s’hi va sumar el Santuari de la Cova. En l’edició del 2014 es van aprofitar les festes per presentar el logotip per al projecte Manresa 2022.
Actualment, ofereix actes com La Ignasiada, que convoca els Ignasis i Ignàsies de Manresa; organitza activitats pensades per a la canalla, concerts com el de gòspel que va acollir dijous al vespre la Cova de Sant Ignasi, que el dia abans ja tenia ple el 80% de l’aforament; la Posta de Sons, una cita musical al Pou de Llum, també lligat a sant Ignasi, però a la Balconada, i les actuacions d’ahir al vespre abans del sopar a la fresca. També es fan visites guiades, com la del Centre Històric del matí amb l’historiador Francesc Comas, que ja és un clàssic. Sant Ignasi continua ben viu a Manresa.
Llegiu l'entrevista amb el responsable de la botifarrada de les festes.
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