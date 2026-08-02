L’activitat del CAE l’any 2025 va arribar a més de 53.000 persones
L’entitat de Manresa ha editat la memòria d’un any que defineix com «de projecció» en el qual va oferir més de quinze propostes ciutadanes de joc i de lleure
Regió7/G.Camps
El CAE ha publicat la Memòria 2025, un document que recull l’activitat de l’any passat i que, més enllà de les dades, pretén explicar l’impacte educatiu, social i comunitari que genera al territori amb els seus projectes, activitats i serveis. Per a l’entitat manresana de formació i serveis socioculturals sense ànim de lucre, el 2025 ha estat «un any de projecció».
En conjunt, les activitats, projectes i serveis han generat 53.223 participacions, una xifra que posa en relleu que evidencia l’abast de la seva acció i la seva incidència educativa i comunitària.
Destaca especialment el Premi Actius Socials de Regió7 que va rebre, que «ha suposat un reconeixement a una manera de treballar basada en el compromís amb les persones, el territori i la comunitat, i inspira també el relat que vertebra aquesta memòria».
Durant el 2025, el CAE ha desenvolupat més d’una quinzena d’activitats ciutadanes de joc i lleure, ha impulsat diversos projectes juvenils i socioeducatius, ha continuat consolidant la seva oferta formativa i ha gestionat serveis educatius i de lleure a través de la Fundació La Xarranca.
La memòria també fa valdre el paper del voluntariat, el retorn social, el suport a les entitats, la qualitat, la transparència, les aliances i el compromís amb una gestió responsable i sostenible, reforçant la idea que el CAE és molt més que una entitat organitzadora d’activitats: és un projecte col·lectiu que contribueix a construir comunitat.
L’entitat articula la seva activitat en quatre grans blocs: la formació de professionals i voluntariat en educació en el lleure, amb 94 accions formatives; el joc i la dinamització comunitària, amb les 15 activitats esmentades i 76 sessions de joc; els projectes i serveis socioeducatius, amb 1.673 infants i joves participants el 2025, i el suport associatiu i treball en xarxa, amb 267 serveis prestats.
Amb el lema Som actius. Som socials, la memòria -que es pot consultar a la seva web- reflecteix la voluntat de l’entitat de continuar impulsant oportunitats educatives, comunitàries i de transformació social a través de la formació, els projectes juvenils i socioeducatius, les activitats de joc i lleure i la gestió de serveis socioeducatius.
Segons el seu director, Nasi Muncunill, «no és només un recull de l’activitat de l’any; és una manera d’explicar quin és el propòsit del CAE i com, des de fa quaranta anys, contribuïm a generar oportunitats».
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