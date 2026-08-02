La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
A la capital del Bages no hi plou des del 9 de juny, i ja suma 53 dies seguits sense precipitació
Només l’àrea pirinenca s’escapa de la forta sequera
De l’abundància d’aigua, a la sequera més absoluta i amb quatre onades de calor. Així està transcorrent l’estiu a Manresa en què, fins ara, no ha caigut ni una gota de pluja (o la precipitació ha estat tan escassa que no s’ha arribat ni a registrar). L’última vegada va ser el 9 de juny, de manera que ja s’acumulen (fins aquest dissabte) 53 dies seguits de nul·la precipitació a la capital del Bages, que ha tancat el primer juliol amb el pluviòmetre a zero com a mínim dels últims 70 anys, segons les dades recollides a l’estació meteorològica de la Casa de la Culla.
Els zero litres d’aquest juliol a Manresa marquen un rècord des del 1957, amb tan sols alguns casos similars, com el juliol del 1994, en què es van registrar 7 dècimes, igual que el 1983, o fins a 1 litre el 1968. I si bé hi ha hagut altres zeros absoluts de pluja, com el març del 2023, el desembre del 2012, o l’agost del 2011, és molt estrany que a la capital de Bages no caigui ni una gota d’aigua durant tants dies seguits.
La manca de pluja d’enguany contrasta amb els 110 litres que van caure el juliol de l’any passat, els 133,4 del 2019, o els 108,5 del 1988, que van ser uns anys extremadament plujosos. De fet, la pluja abundant del juliol de l’any passat va ser una excepció en el context de cada cop menys pluja que s’observa aquests darrers estius.
A Manresa, durant l’última dècada hi ha hagut sis anys en què la precipitació del juliol no ha arribat ni als 10 litres, quan la mitjana se situa per sobre dels 30. I enguany, s’ha tocat fons, amb zero litres que fan que aquest juliol hagi estat fins i tot més eixut que cap altre durant el llarg període de sequera que va afectar Catalunya aproximadament entre el 2021 i el 2024.
Tant és així que els 53 dies sense pluja d’enguany acumulats fins ara també marquen un rècord, com a mínim en la darrera dècada. Hi va haver un període similar, de 50 dies, entre el 25 de febrer i el 17 d’abril del 2023, en plena sequera. També destaquen els 32 dies seguits sense gens de pluja que hi va haver del 2 de febrer al 5 de març del 2019, o els 22 dies registrats entre el 13 de desembre del 2024 i el 5 de gener del 2025.
Un canvi de tendència
El juliol extremadament sec ha arribat després de tan sols dos dies de pluja durant el juny, els dies 4 i 9, amb només 3,9 litres acumulats, quan la mitjana pluviomètrica del juny a la capital del Bages (des del 1957 fins ara) és de 46,4 litres, i la del juliol de 31,3.
D’aquesta manera, amb la sequera d’aquests dos mesos es trenca una tendència de pluja abundant que hi va haver l’any passat i també aquest hivern i primavera. Aquest 2026, per exemple, els registres fins el maig s’havien situat sempre per sobre de la mitjana tret de l’abril, i al gener es va marcar gairebé un rècord amb 108,8 litres.
Més pluja a la muntanya
La situació viscuda a Manresa no és excepcional i aquest estiu s’està repetint el mateix patró en la majoria del territori de les comarques centrals, amb precipitacions més minses a tot arreu tot i que estan sent més abundants en zones de muntanya. De fet, municipis del Pirineu i el Prepirineu són els únics que, fins ara, s’escapen d’aquesta sequera extrema.
Durant la primera meitat de juny es va recollir pràcticament tota la pluja que s’ha acumulat en els darrers dos mesos, mentre que la coincidència amb l’arribada de l’estiu, el 21 de juny, ha marcat un canvi de tendència que ha portat cap a una sequera persistent. Des d’aleshores, Manresa no ha registrat gens de pluja (o pràcticament), com tampoc Artés, mentre que observatoris com els de Cardona, Sant Salvador de Guardiola, Òdena, els Hostalets de Pierola o el Santuari de Queralt, a Berga, no han arribat ni a un litre (que meteorològicament tampoc es considera pluja), si bé a començament de juny n’hi van caure prop de 80.
Els registres més abundants s’han concentrat al nord del Solsonès i la Cerdanya. A Puigcerdà, per exemple, s’han acumulat fins a 37,1 litres en el que portem d’estiu (64,4 sumant tot el mes de juny), mentre que Das n’ha registrat 30,6, i Port del Comte 13,3.
40 ºC superats amb freqüència
La sequera ha anat acompanyada aquest estiu d’una calor intensa i persistent que ha acumulat fins a quatre calorades molt continuades que han deixat valors superiors als 40 graus amb una freqüència gens habitual en diversos punts de les comarques centrals, especialment al Bages i al sud del Solsonès.
Tant és així que poblacions com Artés, Sant Salvador de Guardiola i Solsona ja han tingut aquest estiu quatre dies amb màximes superiors als 40 graus, en tots els casos un dia al juny i tres al juliol. Artés va marcar el màxim el 22 de juny, amb 41,4 graus, mentre que Sant Salvador de Guardiola i Solsona ho han fet aquest juliol, en el primer cas amb 41,9 graus el dia 15, i Solsona va assolir els 40,8 dijous passat.
Aquest juliol, que ha estat generalment més càlid que el juny, també han tingut valors elevats de fins a 40,9 graus Manresa, Artés o Cardona (en els dos primers casos el dia 8 i en el tercer el dia 7), i s’han superat els 40 en altres poblacions com els Hostalets de Pierola o Òdena, entre altres.
A Manresa, aquest juliol hi ha hagut sis dies amb màximes superiors als 38 graus. La mitjana històrica de les màximes és de 31,9.
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