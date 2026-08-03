Cada contenidor de paper cremat a Manresa val uns 2.000 euros
En una resposta al plenari, l'Ajuntament de Manresa recorda que els danys causats a tercers per la crema de contenidors van a càrrec de les assegurances dels afectats
Cada contenidor de paper que s'ha cremat a Manresa té un valor d'uns 2.000 euros. Concretament, 1.957 euros. Així es desprèn de la resposta a una pregunta feta al ple de l'Ajuntament de Manresa per part del Grup Nacionalista. Aquesta pregunta s'hauria d'haver respost de viva veu per part de l'equip de govern de l'Ajuntament de Manresa en el transcurs del darrer plenari, celebrat el 16 de juliol passat, però la llargada de la sessió va fer que les preguntes, que normalment són una de les darreres qüestions que es tracten, quedessin per ser respostes per escrit.
Ara, en la resposta feta públic, el consistori passa per sobre de preguntes sobre la investigació de la darrera sèrie de contenidors cremats, entre primers de juny i mig juliol, al·legant que la investigació està en curs, però sí que s'atura a detallar el que succeeix un cop el foc ja s'ha extingit. En aquest sentit, 1.957 € és el preu del contenidor en si, mentre que "la intervenció dels serveis corresponents ja està assumida en la mateixa adjudicació del contracte de gestió de residus", indicant que el preu de la mà d'obra, el transport, la retirada del contenidor malmès, i la instal·lació del nou, ja les paga l'Ajuntament a través del contracte vigent de recollida de residus.
Pel que fa als danys que aquests incendis han ocasionat a tercers, amb afectacions en vehicles o immobles a conseqüència de l'incendi, aquests van a càrrec "de les assegurances contractades pels afectats". Alguns dels focs que han cremat contenidors han acabat afectant portes d'edificis particulars, o cotxes que estaven estacionats al costat del contenidor en flames. Segons la resposta municipal, "en aquest cas és l'asseguradora (sigui del vehicle o de l'immoble) qui assumeix l'import de la indemnització a la persona afectada". Si es dona el cas que l'asseguradora en qüestió "intenta repercutir aquest cost a l'Ajuntament sol·licitant la corresponent indemnització per responsabilitat patrimonial de l'Administració, la intervenció d'un tercer (el causant de l'incendi) trenca el nexe de causalitat necessari perquè concorri aquesta responsabilitat, d'acord amb la normativa d'aplicació, i és aquest el criteri que defensa l'Ajuntament en seu judicial quan es pretén repercutir-li els costos assumits per l'asseguradora".
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