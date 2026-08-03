La Creu Roja al Bages estrena la seva nova seu definitiva a Manresa
Després del període de trasllat i de reubicació temporal, l’Oficina Comarcal ja presta servei des de les noves instal·lacions
La nova seu, ubicada a l’antic local de Sarrió, reforça el compromís de l’entitat amb l’atenció a les persones al territori
Regió7
La Creu Roja al Bages ja ha completat el trasllat a la seva nova seu definitiva, situada al carrer Saclosa, 21-23, baixos, de Manresa, a l'espai que antigament ocupava la copisteria Sarrió. Amb aquest canvi, l'entitat posa punt final al període de reubicació temporal al Centre Cívic Selves i Carner, on ha mantingut la seva activitat mentre s'adequaven les noves instal·lacions.
El trasllat finalitza un procés iniciat l'abril de l'any passat, quan la Creu Roja va abandonar la seu del carrer del Joc de la Pilota, que compartia amb Càritas Arxiprestal de Manresa des del 2014. La marxa es va avançar amb motiu de la transformació de l'edifici en una residència destinada a persones que estudien o treballen i no poden assumir el cost d'un habitatge. Durant aquest temps, l'Ajuntament de Manresa va cedir a l'entitat un espai al Centre Cívic Selves i Carner per garantir la continuïtat dels seus serveis fins que el nou local estigués a punt.
La nova seu permet continuar desenvolupant la seva activitat habitual al servei de les persones i del conjunt de la comarca. Segons ha informat l'entitat, les noves instal·lacions reforcen el seu compromís amb l'atenció a les persones al territori i permeten mantenir la proximitat, el compromís i la qualitat del servei que caracteritzen la seva tasca. Amb aquest trasllat, la Creu Roja al Bages tanca una etapa de més d'un any de provisionalitat i consolida la seva activitat en un espai adaptat a les necessitats actuals de l'entitat, des d'on ja atén la ciutadania amb normalitat.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
- El funeral per Pau Simon deixa petit el centre cívic de Sant Martí de Torroella