Els usuaris celebren l'obertura de les piscines Manel Estiarte els diumenges a la tarda
Abonats i ocasionals creuen que és una mesura «necessària» degut a les altes temperatures i els treballadors expliquen que la piscina exterior s'omple «com un dissabte», mentre que la interior «està pràcticament buida»
Els usuaris de les piscines Manel Estiarte i Duocastella, de Manresa, valoren molt positivament que enguany, per primer estiu sencer, es decideixi obrir el complex de piscines durant tots els diumenges a la tarda. La mesura, que va iniciar-se durant les darreres setmanes de l'estiu de l'any passat, ha tingut continuïtat durant tot aquest curs, i això ha resultat en una afluència moderada però significativa de banyistes, tant abonats habituals com d'usuaris més aviat esporàdics. Un dels treballadors de la piscina assegura que «els usuaris ho valoren molt positivament. La reacció ha sigut molt bona, amb aquesta calor els va molt bé».
«Estem molt contents. Era molt necessari que s'obrís també en diumenge a la tarda, si no havíem de marxar amb el cotxe», relaten alguns dels usuaris. El primer cap de setmana de l'agost, l'afluència, com la resta de la setmana, ha anat disminuint, ja que molta gent ha anat marxant de vacances, però els treballadors relaten que, durant les primeres setmanes, el vas exterior s'omplia «com si fos un dissabte a la tarda, també». Diverses abonades expressen que «era una cosa que feia molta falta. Ho havíem reclamat diversos estius, l'any passat ja vam venir i estem molt contentes que s'hagi tornat a fer». Un jove usuari explicava que «al cap i a la fi, és un refugi climàtic, i està molt bé que puguem venir». «Abans no podíem gaudir d'aquesta estona. És molt necessari, amb aquestes temperatures, ve de gust venir», creu una usuària.
El perfil de les persones, segons els socorristes i personal de la piscina, és «infants acompanyats pels pares o pels avis, i també alguns joves amb els seus germans petits», que aprofiten per refrescar-se sota el sol abrasador. «Sobretot al vespre és quan hi ha més gent. Alguns els costa marxar», detallen. De fet, una abonada reclama que «estaria bé que es tanqués a les vuit del vespre, com la resta de dies». L'horari de tancament és precisament a les vuit, però els socorristes, una mitja hora abans, ja van demanant a la gent que surti de la piscina per poder clausurar el recinte a aquella hora.
Per altra banda, el contrast més important, a diferència dels matins, és a la piscina interior. Si durant la setmana és plena, gairebé com si fossin els mesos de curs regular, el diumenge a la tarda es troba pràcticament buida, amb diversos carrils sense usuaris. «En algunes ocasions, està completament buida», expressen treballadors del complex. «Suposem que molts dels abonats no saben que també s'obre en aquesta franja. Sí que n'hi ha alguns que ho saben i aprofiten per venir ara que està menys plena». En canvi, alguns banyistes de la piscina exterior, en canvi, es queixen que hi hagi carrils per nedar, que ocupen gairebé la meitat del vas. «Ja tenen la piscina interior per nedar i, en canvi, els que volem refrescar-nos tenim molt menys espai», lamenten.
Malgrat aquesta situació, els banyistes troben els diumenges a la tarda una calma que, per exemple, no hi és els matins d'entre setmana. «Ara no hi ha els casals i també hi ha molta menys gent», expressen. Una altra usuària diu que «durant la setmana treballo i no puc venir, de manera que aquest horari em va perfecte per anar-hi amb la família». Enguany, però, consideren que «en general, l'afluència ha sigut molt més moderada que altres anys».
Les millores pendents
Tanmateix, alguns banyistes no amaguen la seva indignació per alguns aspectes de les piscines. «Són molt petites. Alguns dies no s'hi cap. No pot ser que a Manresa només tinguem aquesta piscina exterior», lamenten. A més, consideren que «falta una piscina pels infants. Jo algun dia vull portar els meus nets i no sé on es podrien banyar». També lamenten que, des de fa un temps, no hi ha un servei de bar i, en canvi, hi ha un quiosc amb una màquina que «a vegades funciona i a vegades, no». Finalment, també lamenten que hi ha molt poc espai d'ombra on poder refugiar-se quan el sol apreta més.
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