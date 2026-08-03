El Govern adquireix a Manresa el bloc 8 okupat "per incorporar nous habitatges al parc públic de lloguer social"
L'edifici és un dels emblemes de la PAHC on hi viuen sis famílies amb vuit menors
Havia anunciat un macrodesnonament el 23 de setembre que els activistes havien advertit que no permetrien
L’Agència de l’Habitatge de Catalunya (AHC), organisme dependent del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, adquirirà un edifici plurifamiliar a Manresa per reforçar el parc públic d’habitatge de lloguer social. L’operació permetrà incorporar sis habitatges amb protecció permanent, situats al passatge Tudela, 11. Es tracta del famós Bloc 8 de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC), on hi viuen sis famílies amb vuit menors.
Els actvistes ja han aturat els intents de desnonament en altres ocasions i havien anunciat una resistència ferotge per al macrodesnonament anunciat per al dia 23 de setembre. La darrera acció de protesta va ser quan una trentena de membres de la PAHC van interrompre la taula rodona sobre habitatge que es duia a terme en el marc de la Universitat Catalana d’Estiu de Manresa.
Paneque: "Pot garantir l'estabilitat residencial"
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, ha afirmat que “l’operació per tanteig i retracte és una via més ràpida que la construcció per ampliar el parc públic”. En aquest sentit, ha destacat que la iniciativa impulsada per l’Agència “és una mesura que pot garantir l’estabilitat residencial de famílies que actualment hi viuen, i també promoure l’habitatge de lloguer social amb protecció permanent”.
Per la seva banda, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy Guàrdia, ha valorat molt positivament la col·laboració entre l’AHC i l’Ajuntament en l’adquisició d’aquesta finca i, ha celebrat que “en un termini tan curt de temps hàgim pogut arribar a un acord per exercir el dret a tanteig per tal que Manresa disposi de 6 habitatges més destinats al lloguer social; des de l’Ajuntament seguirem treballant per ampliar el parc d’habitatge assequible”.
600.000 euros
La compra de l’immoble s’efectuarà per un import total de 600.000 euros, dels quals l’AHC n’aporta 540.000, assumint la major part de la inversió necessària per fer efectiva aquesta ampliació del parc públic d’habitatge.
L’operació compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa, que hi participarà amb una aportació de 60.000 euros. D’acord amb el protocol de col·laboració, el consistori també adquirirà un dels locals de l’immoble i prestarà suport durant la finalització de les obres i l’acompanyament a les famílies residents.
L’actuació s’emmarca en l’estratègia del Govern per incrementar de manera àgil i efectiva l’oferta d’habitatge assequible arreu del territori, mitjançant l’adquisició d’immobles que permetin donar resposta a les necessitats residencials més immediates
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