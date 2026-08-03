Junts per Manresa veu "gravíssim" que Generalitat i Ajuntament paguin 600.000 euros per un bloc okupat
Considera que han fet servir diners públics per evitar-se problemes abans que afrontar-los amb autoritat, seguretat jurídica i polítiques valentes
Regio7
El Grup Municipal de Junts Manresa, presidit per Ramon Bacardit, considera "gravíssima" la decisió del Govern de la Generalitat i de l’Ajuntament de Manresa de destinar 600.000 euros de diners públics a comprar un edifici de sis habitatges okupat al passatge Tudela.
Però considera que encara és més greu la manera com s’ha fet. Anunciar aquesta operació el 3 d’agost, en ple període de vacances, "només pot interpretar-se com un intent d’amagar una decisió que saben perfectament que generarà indignació entre molts ciutadans", afirma. I afegeix, "és actuar amb nocturnitat i traïdoria política".
Per a Junts, el Govern de Salvador Illa i el govern de Marc Aloy han tornat a demostrar que són capaços de prendre decisions d’enorme transcendència intentant que passin desapercebudes. "Si aquesta operació respon, com tot fa pensar, a la pressió exercida per determinats col·lectius, ens trobaríem davant d’un precedent extraordinàriament preocupant. Un govern no pot donar la sensació que la pressió sobre una propietat privada acaba obtenint recompensa amb diners públics. El missatge que es transmet és devastador".
Junts per Manresa afirma que "mentre milers de famílies es lleven cada matí per anar a treballar, paguen religiosament la hipoteca o el lloguer, estalvien durant anys i fan sacrificis enormes per poder comprar un habitatge, els governs d’esquerres tornen a enviar el senyal que qui genera conflicte, pressiona o força situacions acaba obtenint una resposta favorable de l’Administració. Això és el món al revés".
Per a Junts, d'aquesta forma "la cultura de l’esforç queda relegada a un segon pla mentre la política del fet consumat sembla obtenir premi". Insisteix que "aquesta no és la Catalunya del mèrit, de la responsabilitat i del treball. És la Catalunya de la resignació, on els governs prefereixen comprar problemes amb diners públics abans que afrontar-los amb autoritat, seguretat jurídica i polítiques valentes".
Continua dient que amb 600.000 euros no solucionen el problema de l’habitatge de Manresa, "només compren sis habitatges i, en canvi, projecten un missatge molt més gran: que la pressió funciona i l’Administració acaba cedint. Aquesta és una pèssima notícia per als milers de ciutadans que compleixen les normes cada dia".
"La solució és just la contrària"
Junts Manresa afirma que defensa exactament el contrari. "Defensem els ciutadans que treballen, que estalvien, que compleixen la llei i que esperen que les administracions protegeixin els seus drets, no que premiïn determinades conductes o transmetin la percepció que la pressió sobre la propietat privada pot acabar sent recompensada".
Considera que la crisi de l’habitatge no se solucionarà comprant edificis un a un. "Se solucionarà construint centenars de nous habitatges, eliminant traves burocràtiques, donant seguretat jurídica als propietaris perquè posin els seus pisos al mercat, rehabilitant pisos que estan buits i facilitant que els promotors puguin construir els més de mil habitatges que Manresa necessita".
Per a Bacardit, "el Govern de la Generalitat i Marc Aloy han escollit un altre camí: el del titular fàcil, el del pedaç i el de la rendició davant la pressió. I encara han intentat fer-ho passar desapercebut aprofitant el mes d’agost. Això no és governar. Això és renunciar a defensar els ciutadans que compleixen les normes i que, amb el seu esforç i els seus impostos, sostenen aquest país", rebla.
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