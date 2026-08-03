L'arbre de Manresa que va sobreviure a una plaga mortal i va travessar un mur
Ja es pot veure la primera fase de la solució urbanística que se li ha donat al jardí del Casino i al carrer Arquitecte Oms a la topada entre els dos elements patrimonials
El carrer Arquitecte Oms de Manresa ja permet veure perfectament la solució que se li està donant a la topada d'un arbre protegit, únic supervivent d'una plaga mortal, i el mur del Casino que, conjuntament amb l'edifici conformen un dels espais més emblemàtics de la ciutat.
Com es pot observar, s'ha retirat la part del mur que barrava el pas a l'arbre i que aquest havia començat a tombar, amb la seva força profunda i antiga, fins al punt que havia calgut apuntalar-lo perquè no caigués sobre els vianants. Amb la secció del mur retirada i una actuació a l'entorn per mantenir la simetria del conjunt, el que s'ha fet ha estat generar un escocell de grans proporcions que s'apodera de la vorera que li queda pel davant.
El projecte marca una primera fase que inclou el trasllat del mur i la instal·lació d’un tancament provisional amb una malla que s’adaptarà a la forma de l'escocell, fixada amb tensors i platines als costats del mur i ancorada al terreny. També es preveu l’enderrocament d'una part de la vorera per ampliar l’escocell, facilitant així el desenvolupament de l'arbre. El perímetre de l'escocell es delimitarà amb una platina d’acer galvanitzat al costat del carrer, mentre que al costat del jardí s’utilitzarà una rigola semblant a l'existent.
La regidora de Via Pública i Ciutat Intel·ligent, Mariana Romero, ha explicat que el que es pot observar ara "és la primera fase" a l'espera d'afrontar la segona i definitiva.
Tanca semicircular
La segona fase contempla la instal·lació d’una nova tanca semicircular, de 2,10 metres d’alçada i 3,30 metres de radi, feta amb xapa metàl·lica ondulada i perforada, que proporcionarà privacitat sense impedir la visibilitat parcial de l’interior en funció de la llum.
La intervenció vista des de l'interior del pati mostra com l'arbre monumental ha obtingut una sortida cap al carrer de l'Arquitecte Oms. Es tracta de l’únic gran om autòcton que queda a Manresa, ja que fa unes dècades va arribar la grafiosi, una plaga que els va fulminar tots (almenys la part aèria, ja que alguns han rebrotat de soca, per exemple sota el Pont Vell i ara són petits).
Un ADN diferent?
Però aquest om, pel que sigui, no va emmalaltir. Podria ser la llunyania respecte dels oms salvatges del riu, o que té un ADN lleugerament diferent, que el fa resistent, relata el regidor republicà. Els darrers anys se n’han trobat diversos exemplars a l’Estat, d’oms autòctons resistents a la grafiosi, i s’estan multiplicant. La resta d’oms que hi ha a Manresa, com el de la Plana de l’Om, són replantats després de la grafiosi amb una altra espècie, l’om siberià, que és resistent a la plaga. La grafiosi (també coneguda com la malaltia de l’om) és una patologia provocada per fongs del gènere Ophiostoma que afecta mortalment els oms.
Així que no es tracta d’un arbre qualsevol. És un om inventariat al Catàleg i Pla especial urbanístic de protecció dels arbres i arbredes de la ciutat com a Element Botànic d’Interès Municipal (EBIM). Però no és l'únic protegit. El Casino és un Bé Cultural d’Interès Nacional (BCIN) protegit en la seva totalitat atenent a les característiques arquitectòniques definides en el mateix (volumètrica, tipològica i compositiva) i, especialment als valors artístics, socials, històrics i com a conformador de l’espai urbà que determina la consolidació del primer tram del Passeig. Al recinte del Casino hi ha tres arbres més protegits: un teix, un til·ler argentat i un castanyer d’Índia.
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