La PAHC celebra la victòria del Bloc 8 de Manresa com a "símbol de lluita contra l'especulació"
La plataforma reivindica l’autoorganització popular i la pressió social com a claus per assolir la fita
Francesc Galindo
La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC Bages) ha anunciat avui, en un comunicat, la resolució favorable del conflicte al voltant del Bloc 8 de Manresa, al passatge Tudela de la Plaça Catalunya.
La PAHC ha celebrat que "l’immoble ha deixat d'estar sota el control del fons d'inversió Cerberus - que acumula més de 15.000 pisos arreu de l'Estat espanyol - per passar a ser de titularitat pública, mitjançant la intervenció de l’Agència Catalana de l'Habitatge i l’Ajuntament de Manresa, ampliant així el parc d'habitatge social de la ciutat".
Més d'una dècada de lluita per l'habitatge digne
Des de la PAHC Bages destaquen que aquest assoliment ha estat possible "gràcies al treball conjunt amb el moviment popular de Manresa i la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC)". La PAHC Bages remarca el paper fonamental de l’organització popular i les mobilitzacions constants per "forçar l'administració pública a intervenir en un edifici que s'havia convertit en un símbol de la lluita contra l'especulació immobiliària".
Així mateix, recorden el llarg procés i els mesos de resistència col·lectiva que han precedit aquest acord, destacant episodis com l'aturada del desnonament del passat 9 de febrer on un centenar de militants va posar el cos davant d'un ampli desplegament policial. Des de la seva creació l'any 2012, la PAHC Bages ha treballat per la defensa del dret a l'habitatge mitjançant la recuperació d'immobles buits i la negociació de lloguers socials.
Explica que amb el Bloc 8, ja són sis els blocs recuperats i regularitzats a Manresa (juntament amb el Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 6 i Bloc 7). La PAHC Bages reitera el seu compromís de continuar combatent l'especulació i el capitalisme i insta les administracions a impulsar mesures estructurals com l'expropiació d'habitatges en mans de grans tenidors per fer front a la crisi habitacional.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- Alerta per l'arribada d'un episodi de ruixats que afectaran la Catalunya central a partir d'aquest dilluns a la tarda
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar