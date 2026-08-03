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La PAHC celebra la victòria del Bloc 8 de Manresa com a "símbol de lluita contra l'especulació"

La plataforma reivindica l’autoorganització popular i la pressió social com a claus per assolir la fita

Imatge de la mobilització del mes de febrer per frenar el desnonament

Imatge de la mobilització del mes de febrer per frenar el desnonament / Arxiu/Dani Casas

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Francesc Galindo

Manresa

La Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme del Bages (PAHC Bages) ha anunciat avui, en un comunicat, la resolució favorable del conflicte al voltant del Bloc 8 de Manresa, al passatge Tudela de la Plaça Catalunya.

La PAHC ha celebrat que "l’immoble ha deixat d'estar sota el control del fons d'inversió Cerberus - que acumula més de 15.000 pisos arreu de l'Estat espanyol - per passar a ser de titularitat pública, mitjançant la intervenció de l’Agència Catalana de l'Habitatge i l’Ajuntament de Manresa, ampliant així el parc d'habitatge social de la ciutat".

Més d'una dècada de lluita per l'habitatge digne

Des de la PAHC Bages destaquen que aquest assoliment ha estat possible "gràcies al treball conjunt amb el moviment popular de Manresa i la Confederació Sindical d’Habitatge de Catalunya (COSHAC)". La PAHC Bages remarca el paper fonamental de l’organització popular i les mobilitzacions constants per "forçar l'administració pública a intervenir en un edifici que s'havia convertit en un símbol de la lluita contra l'especulació immobiliària".

Així mateix, recorden el llarg procés i els mesos de resistència col·lectiva que han precedit aquest acord, destacant episodis com l'aturada del desnonament del passat 9 de febrer on un centenar de militants va posar el cos davant d'un ampli desplegament policial. Des de la seva creació l'any 2012, la PAHC Bages ha treballat per la defensa del dret a l'habitatge mitjançant la recuperació d'immobles buits i la negociació de lloguers socials.

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Explica que amb el Bloc 8, ja són sis els blocs recuperats i regularitzats a Manresa (juntament amb el Bloc 2, Bloc 3, Bloc 4, Bloc 6 i Bloc 7). La PAHC Bages reitera el seu compromís de continuar combatent l'especulació i el capitalisme i insta les administracions a impulsar mesures estructurals com l'expropiació d'habitatges en mans de grans tenidors per fer front a la crisi habitacional.

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