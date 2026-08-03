Salut manté els incentius de fins a 10.000 euros per als residents de Medicina Familiar i d'Infermeria de Salut Mental que escullin la Catalunya central
El Govern invertirà 13,5 milions d'euros per garantir la disponibilitat de professionals arreu del territori
ACN
El Govern ha aprovat mantenir aquest any 2026 i el vinent els incentius econòmics per als residents de Medicina Familiar i Comunitària i d'Infermeria de Salut Mental per a zones de difícil cobertura. La Catalunya central és una d'aquestes zones, on els residents que l'escullen per acabar-s'hi de formar reben un suplement de fins a 9.929 euros l'any. La Generalitat hi destina un total de 13,5 milions d'euros amb l'objectiu de garantir la disponibilitat de professionals arreu del territori.
Es tracta de l'anomenat 'complement incentiu per captació de residents d'especialitat' aprovat l'any 2022. Les quanties anuals de l'ajut varien segons la destinació i oscil·len entre els 5.500 i els prop de 10.000 euros l'any per resident.
Concretament, les quanties anuals del 'complement incentiu per captació de residents d'especialitat' actualitzades a l’exercici 2026 són de 5.516,55 euros l'any per resident que s’incorpori a una Unitat Docent de la Corona 1.
Si el resident s'incorpora a una Unitat Docent de la Corona 2 l'incentiu ascendeix fins a 7.723,17 euros l'any, amb excepció de la UDM d’AFIC Catalunya Central i les dues unitats docents de Salut Mental de Catalunya Central de la Fundació Althaia Xarxa Assistencial de Manresa i del Consorci Sanitari de Vic.
Finalment, l'incentiu pot arribar als 9.929 euros l'any si el resident s'incorpora a una Unitat Docent de la Corona 3 o a la UDM AFIC Catalunya Central i a les dues unitats docents de Salut Mental de Catalunya Central que són la Unitat Docent de la Fundació Althaia Xarxa Assistencial de Manresa i la del Consorci Sanitari de Vic.
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