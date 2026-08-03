Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
Bombers han mobilitzat unitats canines i drons i el cos ha estat trobat cap a les 7 de la tarda
Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferitAfegeix-nos a Google
Manresa
Un operatiu de recerca ha trobat aquesta tarda entorn de la Torre Lluvià el cos d'un home de 83 anys i de Manresa que estava desaparegut des del matí, segons ha pogut saber Regió7 de fonts policials.
Els Mossos d'Esquadra han rebut la denúncia a 3/4 de 6 de la tarda i també s'han activat els Bombers de la Generalitat amb unitats canines i drons, que han començat a inspeccionar la zona cap a 2/4 de 7. Una mitja hora després s'ha fet la troballa del cos.
Subscriu-te per seguir llegint
- Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
- L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
- De l'esperança a la frustració en 24 hores: 'Vam veure que molts entraven a Ceuta i vam fer el mateix, però no hi vam trobar ni menjar
- La pluja arriba a la regió central després del juliol més sec en 70 anys
- Sílvia Caballol, psicòloga i escriptora: 'En moltes famílies amb tres o més fills, els rols tendeixen a distribuir-se de manera implícita
- La platja a una hora de Manresa amb aparcament gratuït
- Mor Faten Ben Amar, promesa del futbol femení marroquí, quan intentava creuar la frontera amb Ceuta: 'El seu somni es va acabar abans de començar
- Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura