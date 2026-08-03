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Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa

Bombers han mobilitzat unitats canines i drons i el cos ha estat trobat cap a les 7 de la tarda

Un cotxe dels Mossos davant la Torre Lluvià de Manresa

Un cotxe dels Mossos davant la Torre Lluvià de Manresa / Eduard Font Badia

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Eduard Font Badia

Manresa

Un operatiu de recerca ha trobat aquesta tarda entorn de la Torre Lluvià el cos d'un home de 83 anys i de Manresa que estava desaparegut des del matí, segons ha pogut saber Regió7 de fonts policials.

Els Mossos d'Esquadra han rebut la denúncia a 3/4 de 6 de la tarda i també s'han activat els Bombers de la Generalitat amb unitats canines i drons, que han començat a inspeccionar la zona cap a 2/4 de 7. Una mitja hora després s'ha fet la troballa del cos.

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