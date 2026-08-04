2.249 abonats sense corrent a Manresa: el Pla Alfa i les onades de calor fan augmentar els talls a les llars
Quan hi ha una desconnexió del servei no es pot reconnectar automàticament i genera més queixes dels afectats
Aquests dimarts, pels volts de les 3 de la tarda, hi ha hagut un tall del subministrament elèctric a la plaça dels Infants de Manresa i voltants. Ha afectat 2.249 abonats. 824 han recuperat el servei a les 3 de la tarda i 18 minuts. Els restants s'han hagut d'esperar fins que s'ha pogut revisar la línia de mitja tensió afectada, amb un marge per fer-ho per part d'Endesa, responsable del servei, de dues hores. La causa del tall ha estat que aquesta línia de mitja tensió s'ha disparat, ja sigui per una ventada, per una branca que ha caigut a sobre o per qualsevol altre contacte, i s'ha desconnectat el servei. Els clients que l'han recuperat amb certa rapidesa són els que depenen de la part soterrada de la línia. La resta, depenen de la part aèria. Fins que no s'ha revisat, no s'ha pogut fer la reconnexió.
Tot plegat és fruit del Pla Alfa i de les onades de calor que estem patint amb especial intensitat aquest estiu. El Pla Alfa és el procediment operatiu establert pel Cos d'Agents Rurals que defineix les actuacions dels efectius de vigilància i prevenció d’incendis forestals desplegats sobre el territori davant les situacions de perill d’incendi forestal que es puguin produir. Aquest pla és vigent durant tot l’any i avalua diàriament les situacions de perill en una escala de 5 nivells operatius que van del 0 per perill baix al 4 per perill extrem. Tots els nivells del Pla Alfa s’apliquen a escala municipal perquè siguin més precises les mesures preventives per protegir les persones i l’entorn natural. Aquest dimarts, Manresa tenia un nivell 2, que correspon a un perill alt d'incendi.
Desactivació del sistema de reconnexió automàtica
Dins d'aquest protocol, una de les mesures clau és la desactivació del sistema de reconnexió automàtica de les línies elèctriques que passen per zones forestals afectades pels nivells 2, 3 i 4 del Pla Alfa. Aquest sistema, que habitualment permet restablir el servei de forma ràpida i automàtica en cas de desconnexió d’una línia, s’anul·la durant els dies de risc elevat d’incendi com a mesura de prevenció. Això suposa un canvi substancial en la gestió de la infraestructura elèctrica perquè, quan salta una línia elèctrica, no es pot reconnectar el servei automàticament com es fa habitualment, de manera que el ciutadà pràcticament ni s'assabenti del tall. Amb el Pla Alfa activitat, sobretot en zones amb molta massa forestal com la Catalunya central i Lleida, quan salta la línia, en el cas dels trams aeris, s'ha de supervisar per garantir que no pugui provocar cap incendi, la qual cosa alenteix el retorn del subministrament i, per tant, fa augmentar les queixes dels afectats. És el que ha passat aquest dimarts a Manresa i el que va passar la setmana passada al barri manresà de Viladordis.
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