Alteració del trànsit i del bus per reforçar les calçades del Saclosa i del Cardenal Lluch de Manresa
Els treballs s’iniciaran aquest dimecres per refermar punts del paviment dels dos vials per on passen els busos que es van treure del Guimerà
Les obres comportaran restriccions de trànsit i d'estacionament, i modificacions dels recorreguts i de les parades del servei del bus urbà fins al dilluns 10 d’agost
Regió7/G.C
Aquest dimecres 5 d’agost s’iniciaran els treballs per reforçar el paviment de les calçades dels carrers de Saclosa i del Cardenal Lluch, que ara suporten el pas dels busos que es van treure del carrer d'Àngel Guimerà. Tots dos vials ja es van millorar en el marc de les obres de reurbanització d’aquest sector, uns treballs que es van centrar, sobretot, en l’ampliació de les voreres.
Les obres tenen una durada prevista de cinc dies i comportaran el tall del trànsit de vehicles al tram del Cardenal Lluch entre la plaça de la Independència i el carrer de Pompeu Fabra, i al tram del Saclosa entre el carrer del Bruc i la plaça de la Independència, on també es prohibirà l'estacionament. Sí que es mantindrà el trànsit de vehicles del carrer del Canonge Montanyà en direcció al carrer de Carrió, passant per la plaça de la Independència.
Pel que fa als pàrquings, l’accés al Catalònia es farà pel carrer Era de l’Esquerra i la sortida pel Cardenal Lluch i Pompeu Fabra, mentre que l’accés al SAM s’haurà de fer des del tram del Cardenal Lluch més proper al passeig de Pere III. Els vehicles hauran d’entrar per la plaça de Neus Català i passar pel lateral del Passeig (costat Casino) per entrar al Cardenal Lluch i accedir al pàrquing. Per aquest motiu, es prohibirà l'estacionament de motocicletes i es retiraran les pilones d’aquest tram del Cardenal Lluch.
Per tal d’avisar la ciutadania, s’han penjat cartells informatius a tota la zona.
La parada a Pompeu Fabra, deshabilitada
El servei del bus urbà també es veurà afectat de manera important en les línies L1 Balconada, L2 La Parada, L3 Mion i L11 Centre Històric. L’afectació més important és que la parada del carrer Pompeu Fabra quedarà deshabilitada.
Els busos de la L1, L2 i L3 que, des del carrer del Bruc baixen habitualment pel Saclosa per enllaçar amb el Pompeu Fabra, baixaran pel carrer de l'Era de l’Esquerra, on a l’alçada del número 9, s’ha habilitat una parada provisional per a aquestes tres línies. És una parada ja existent del bus discrecional molt propera a la parada del Pompeu Fabra, que servirà durant els dies de les obres.
En el cas de la L11 Centre Històric, s’elimina tant la parada de Pompeu Fabra com la de Bruc-Renaixença. Els busos d’aquesta línia, que habitualment pugen des del barri de Valldaura pel carrer del Bruc i baixen pel Saclosa per arribar a Pompeu Fabra, es desviaran cap a la carretera de Cardona per continuar el seu recorregut.
En aquest enllaç es poden consultar els mapes amb les afectacions de cada línia, que també s’han penjat físicament a totes les parades afectades. Per a més informació sobre el bus, es pot consultar l’app Bus Manresa i la pàgina web. També es poden fer consultes al telèfon 93 875 71 50.
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