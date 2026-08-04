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Els carrers del Centre Històric de Manresa s’omplen d’activitats amb les Festes de Sant Ignasi

La celebració té com a objectiu realçar el valor dels espais amb petjada ignasiana

Els carrers del Centre Històric de Manresa s’omplen d’activitats amb les Festes de Sant Ignasi

Els carrers del Centre Històric de Manresa s’omplen d’activitats amb les Festes de Sant Ignasi

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Els carrers del Centre Històric de Manresa s’omplen d’activitats amb les Festes de Sant Ignasi / Fotografia Vert

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Regió7

Manresa

Els principals carrers i places del Centre Històric de Manresa es van convertir en l’escenari, un any més, de les Festes de Sant Ignasi, que entre el 25 i 31 de juliol, van proposar un variat programa d’activitats de caràcter cultural i turístic. Entre les diferents activitats, es va celebrar una missa de Sant Ignasi a la plaça Serarols, un sopar a la fresca a la plaça Major, així com espectacles i concerts com el teatre infantil de la companyia Ai, Carai!. La celebració té com a objectiu realçar el valor el centre històric de la ciutat i altres espais amb petjada ignasiana.

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Els carrers del Centre Històric de Manresa s’omplen d’activitats amb les Festes de Sant Ignasi

Els carrers del Centre Històric de Manresa s’omplen d’activitats amb les Festes de Sant Ignasi

Els carrers del Centre Històric de Manresa s’omplen d’activitats amb les Festes de Sant Ignasi

Els carrers del Centre Històric de Manresa s’omplen d’activitats amb les Festes de Sant Ignasi

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