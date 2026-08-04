La Fundació Althaia de Manresa detecta l'augment d'addiccions a les apostes, la compra compulsiva, les pantalles i el sexe
El servei ha adaptat el seu model assistencial a l'evolució de les noves addiccions comportamentals
Des de la Unitat es destaca la importància de la prevenció per evitar l’ús problemàtic de les pantalles
Regió7
L’any 2006, el 97% de les consultes que rebia la Unitat d’Addiccions Comportamentals de la Fundació Althaia de Manresa estaven relacionades amb les màquines escurabutxaques. Vint anys després, aquest percentatge s’ha reduït al 31% i han incrementat les consultes per videojocs, apostes esportives i casinos en línia. Aquesta evolució reflecteix els profunds canvis que han experimentat les addiccions comportamentals en les darreres dues dècades i la capacitat d’adaptació d’un servei que s’ha consolidat com a referent a la Catalunya Central. Coincidint amb el seu vintè aniversari, la Unitat fa una crida a reforçar la prevenció davant l’increment de les addiccions relacionades amb les pantalles i l’entorn digital.
La Unitat d’Addiccions Comportamentals d’Althaia va néixer el desembre del 2005 en el marc del Pla de Reordenació del Joc Patològic a Catalunya dins del Pla Director de Salut Mental i Addiccions. És una de les onze unitats d’addiccions comportamentals de Catalunya i està adscrita al Centre d’Atenció i Seguiment de Drogodependències (CAS) del Bages. Dona cobertura a les comarques del Bages, Berguedà, Solsonès, Moianès i Cerdanya i, des de fa poc, també a la zona de Calaf. La seva responsable és Dominica Díez Marcet, psicòloga clínica de la Fundació Althaia experta en pantalles, doctorada en psicologia i professora de la Facultat de Medicina de la Universitat de Vic – Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC).
Pèrdua de control
L’objectiu principal de la Unitat és l’atenció a les persones amb problemes d’addiccions comportamentals, així com a les seves famílies. Aquestes addiccions es caracteritzen per la pèrdua de control sobre una conducta que inicialment proporciona plaer, però que, amb el temps, va guanyant terreny entre les preferències de la persona fins a arribar a dominar la seva vida.
La Unitat atén com a principals motius de consulta les problemàtiques relacionades amb el joc amb apostes, la compra compulsiva, l’addicció a pantalles i l’addicció al sexe. Al llarg d’aquests 20 anys, ha atès 1.230 casos d’infants, adolescents i adults.
Vint anys d’evolució de les addiccions comportamentals
L’evolució dels motius de consulta a la Unitat d’Addiccions Comportamentals d’Althaia és un reflex dels canvis que ha experimentat la societat en les darreres dues dècades. Quan la Unitat va iniciar la seva activitat, la major part de les consultes corresponien a persones amb problemes derivats de les màquines escurabutxaques. Avui aquesta problemàtica representa el 31% dels casos.
El tipus d’addiccions han anat creixent en modalitat online a mesura que s’ha anat instaurant les TRIC (Tecnologies de la Relació i la Comunicació) en l’àmbit social. Al 2009 es van atendre els primers casos de famílies preocupades per possible addicció a videojocs i al 2011 per apostes esportives i casino en línia. Actualment, aquestes modalitats ja representen el 32% de les consultes que rep la Unitat.
Les derivacions provenen principalment de l’atenció primària i dels diferents dispositius de la xarxa sociosanitària i educativa, tot i que les persones majors d’edat també poden accedir-hi per iniciativa pròpia.
La Unitat està integrada en l’àrea de Salut Mental d’Althaia, fet que permet oferir una atenció transversal i personalitzada, adaptant els recursos terapèutics a les necessitats de cada pacient i de la seva família.
L'abordatge combina intervencions individuals i grupals amb teràpies cognitivoconductuals i de tercera generació, com el mindfulness o la teràpia dialèctica conductual. La implicació de les famílies és un element fonamental del tractament, ja que contribueix de manera decisiva a la recuperació.
En els casos més complexos, l’equip també desenvolupa intervencions domiciliàries i sortides terapèutiques per facilitar el vincle amb aquelles persones que presenten més dificultats per seguir el tractament. Aquest treball es realitza en estreta coordinació amb els professionals d’educació social.
Més enllà de l’assistència: prevenció i treball en xarxa
A més de l’atenció clínica, la tasca de la Unitat inclou també la prevenció, la coordinació amb altres serveis i la difusió del coneixement sobre les addiccions comportamentals.
En aquest sentit, des de la Unitat s’ha elaborat una guia pionera adreçada a les famílies amb infants i adolescents, que recull orientacions i recomanacions per fomentar un ús saludable de les pantalles i prevenir les conductes de risc associades al seu ús. Aquesta guia, disponible a la pàgina web d’Althaia, és un document de referència en matèria de prevenció de les addiccions comportamentals vinculades a les pantalles, citada en diferents congressos i publicacions.
Des de la Unitat s’assenyala que un dels principals reptes actuals és reforçar la prevenció, especialment entre la població infantil i adolescent. L’ús de pantalles cada vegada més precoç i la facilitat d’accés a determinats continguts i plataformes fan necessari continuar impulsant accions de sensibilització, promoció d’hàbits saludables i detecció precoç.
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