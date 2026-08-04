L'Estació d'Autobusos de Manresa estrena lavabos, que estan oberts tot i el pèssim precedent dels que hi havia
La setmana passada va quedar instal·lada la climatització i aquest dilluns a la tarda van obrir els serveis, amb el blanc i el beix com a colors predominants
L'accessibilitat a l'andana des de la calçada genera queixes d'una usuària amb cadira de rodes
Finalment, amb una mica de lentitud, el gruix de les obres de millora de l'Estació d'Autobusos de Manresa ha quedat acabat. La setmana passada va quedar instal·lat el sistema de climatització a l'interior de l'edifici i aquest dilluns a la tarda van entrar en funcionament els nous lavabos. Segons ha pogut saber Regió7, la intenció és que quedin oberts, la qual cosa és tot un risc, tenint en compte com estaven els que hi havia abans. Ricard Costa, director de l'estació, ha explicat que "vaig passar fotos de com han quedat a la Generalitat i a l'Ajuntament i, si hi ha desperfectes, també els en passaré". Remarca que els lavabos es netegen tres cops al dia, de manera que no es pot confondre que estiguin bruts i fets malbé. De moment, estan impecables.
Fins que no han quedat instal·lats, els usuaris han hagut d'utilitzar uns vàters portàtils que encara hi ha a l'exterior de l'edifici, per la banda de les andanes, que, tal com va recollir aquest diari el juny passat, van generar moltes crítiques perquè va arribar un moment que feien fàstic.
Els nous lavabos estan situats a banda i banda de l'edifici central, on ja estaven, repartits en serveis per a homes i per a dones. Uns i altres són exactament iguals. Hi predomina el color blanc i el beix, tenen una pica amb un gran mirall amb un dispensador de sabó i un aparell d'aire per eixugar les mans i tres vàters amb els seus corresponents dispensadors de paper. En cadascun també hi ha un servei per a persones amb mobilitat reduïda de dimensions més grans que roman tancat amb un cartell a la porta on posa que, per entrar-hi, cal demanar les claus a l'oficina de Sagalés.
Queden els darrers serrells
Amb una inversió de 40.000 euros aportats pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat de Catalunya, de qui depèn l'estació, les obres van començar l'octubre de l'any passat amb la millora del paviment per la banda d'accés al recinte pel carrer de la Maternitat d'Elna. També han inclòs la substitució de les incòmodes portes batents exteriors d’accés a l’estació per portes corredisses, que ja van quedar instal·lades el març passat i que són tot un guany; la revisió i substitució d’elements de la marquesina; millores en el mobiliari com bancs, passamans, papereres i la incorporació de suports isquiàtics, uns elements alts per poder-s'hi repenjar estant dempeus; la substitució dels aparcaments de bicicletes i patinets i la incorporació de sistemes de recàrrega; la revisió del sistema elèctric i de la climatització; la substitució de panells informatius i la nova senyalització informativa i viària; la neteja de paviment d’andanes i reparació de la calçada; la reforma dels lavabos i les millores a l’accessibilitat de l’estació. Segons fons de la Generalitat el gruix ja s'ha fet i només queden petits serrells que Costa situa en una pintada general de les parets i la renovació de les vitrines per posar els horaris nous.
Problemes d'accessibilitat
Pel que fa a aquest darrer punt, el de l'accessibilitat, justament aquest dimarts hi havia una parella intentant accedir a l'andana des de la calçada que queda a la banda esquerra de l'edifici mirat d'esquena a la carretera de Santpedor i es queixaven que han trobat a faltar més rebaixos a la vorera per poder pujar -ella- amb la cadira de rodes amb facilitat. Enrique Fernández Alacid, veí de Manresa, i Mònica Pàmies Morera, veïna d'Olesa de Montserrat, explicaven que, "per pujar i baixar on hi ha l'andana, falten rebaixos perquè nosaltres hem vingut des de fora i només n'hem trobat un. Tampoc no hem fet tota la volta a l'estació", admetien. A banda, el rebaix que han trobat no és ben pla, hi ha un petit graó, de manera que si la persona que va amb cadira de rodes va sola pot tenir problemes per superar-lo.
L'Estació d'Autobusos de Manresa obre de dilluns a diumenge, de 5 de la matinada a 11 de la nit.
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