Manresa homenatja pel seu centenari Isabel Garcia Nieto, supervivent del camp de concentració d'Argelers
El primer tinent d'alcalde, Anjo Valentí Moll, l'ha visitat per lliurar-li un ram de flors i un regal
Regió7
L'alcalde accidental de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll, ha visitat avui Isabel Garcia Nieto per felicitar-la pel seu centenari. En nom de l'Ajuntament, li ha fet lliurament d'un ram de flors i un regal commemoratiu. La celebració ha tingut lloc al carrer Guifré el Pelós, on Isabel resideix, envoltada dels membres de la seva família i gaudint d'aquest moment tan especial.
Isabel Garcia Nieto va néixer el 4 d'agost de 1926 a Fiñana (Almeria) i, amb només un any, es va traslladar a Sitges, on van néixer els seus tres germans. Durant la Guerra Civil Espanyola, va acabar al camp de concentració francès d'Argelers. Un cop acabada la guerra, va arribar a Manresa, on es va casar amb Francisco i va tenir un fill, Mario (difunt), i una filla, Anna.
Envoltada de la família
Actualment, la seva família està composta per la filla Anna, un net (Marc), un gendre (Nico), i també la seva germana Raquel, que viu a Nimes (França), i quatre nebots.
A la seva trajectòria professional, Isabel Garcia va exercir com a teixidora a l’empresa Gatuellas y Morros de Manresa. Entre les seves aficions, destaca la seva passió per cosir, passejar i veure telenovel·les. A més, encara avui en dia, dedica dos dies a la setmana a fer gimnàstica a l’Ateneu les Bases.
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