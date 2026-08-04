Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Manresa DesconegudaGermana Sor LucíaAlerta per plujaERO MunichOfegament a la piscina de JorbaMeduses a CatalunyaHerències
instagramlinkedin

Manresa homenatja pel seu centenari Isabel Garcia Nieto, supervivent del camp de concentració d'Argelers

El primer tinent d'alcalde, Anjo Valentí Moll, l'ha visitat per lliurar-li un ram de flors i un regal

Isabel Garcia Nieto i Anjo Valentí Moll

Isabel Garcia Nieto i Anjo Valentí Moll / AJM

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google

Regió7

Manresa

L'alcalde accidental de l'Ajuntament de Manresa, Anjo Valentí Moll, ha visitat avui Isabel Garcia Nieto per felicitar-la pel seu centenari. En nom de l'Ajuntament, li ha fet lliurament d'un ram de flors i un regal commemoratiu. La celebració ha tingut lloc al carrer Guifré el Pelós, on Isabel resideix, envoltada dels membres de la seva família i gaudint d'aquest moment tan especial.

Isabel Garcia Nieto va néixer el 4 d'agost de 1926 a Fiñana (Almeria) i, amb només un any, es va traslladar a Sitges, on van néixer els seus tres germans. Durant la Guerra Civil Espanyola, va acabar al camp de concentració francès d'Argelers. Un cop acabada la guerra, va arribar a Manresa, on es va casar amb Francisco i va tenir un fill, Mario (difunt), i una filla, Anna.

Envoltada de la família

Actualment, la seva família està composta per la filla Anna, un net (Marc), un gendre (Nico), i també la seva germana Raquel, que viu a Nimes (França), i quatre nebots.

Notícies relacionades

A la seva trajectòria professional, Isabel Garcia va exercir com a teixidora a l’empresa Gatuellas y Morros de Manresa. Entre les seves aficions, destaca la seva passió per cosir, passejar i veure telenovel·les. A més, encara avui en dia, dedica dos dies a la setmana a fer gimnàstica a l’Ateneu les Bases.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un fort xàfec deixa pedres de més de cinc centímetres al Solsonès
  2. Mor una nena de 13 anys en un tràgic accident entre una autocaravana i un camió a l'AP-7 a Benicàssim (Castelló)
  3. L’avís d’Alejandro Sáez, expert de l’Organització Meteorològica Mundial: «Aquests episodis de calor extrema seran els més lleus de la resta de les nostres vides»
  4. Troben mort a la Torre Lluvià un home desaparegut al matí a Manresa
  5. Mor un jove de 21 anys veí de Martorell després de ser envestit per una vaca a les festes d'un poble de Castelló
  6. La Fundació Hospital Sant Joan de Déu de Martorell promou el retrobament dels pacients amb els seus gossos
  7. Els Mossos rescaten un nedador temerari davant el Port Olímpic i descobreixen que és un maltractador en cerca i captura
  8. El Marroc, la fàbrica d’Europa

Eduard Plana, expert en gestió forestal: "El problema no és que tinguem massa bosc, sinó quin tipus de bosc tenim"

Eduard Plana, expert en gestió forestal: "El problema no és que tinguem massa bosc, sinó quin tipus de bosc tenim"

Manresa homenatja pel seu centenari Isabel Garcia Nieto, supervivent del camp de concentració d'Argelers

Manresa homenatja pel seu centenari Isabel Garcia Nieto, supervivent del camp de concentració d'Argelers

Rodalies estrena una aplicació mòbil que permet consultar la ubicació de trens en directe sobre mapes i comprar bitllets

Rodalies estrena una aplicació mòbil que permet consultar la ubicació de trens en directe sobre mapes i comprar bitllets

ERC, Junts i el PNB assenyalen el Marroc, mentre que EH Bildu opta pel silenci davant la crisi migratòria

ERC, Junts i el PNB assenyalen el Marroc, mentre que EH Bildu opta pel silenci davant la crisi migratòria

El pilot sanfruitosenc David Checa fitxa per l'equip Maco Racing abans de disputar la ronda final del Mundial

El pilot sanfruitosenc David Checa fitxa per l'equip Maco Racing abans de disputar la ronda final del Mundial

La Catalunya Central incorpora avui 79 nous agents dels Mossos

La Catalunya Central incorpora avui 79 nous agents dels Mossos

L'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell bat un rècord històric d'operacions al juliol, amb 1.063 moviments

L'aeroport d'Andorra-La Seu d'Urgell bat un rècord històric d'operacions al juliol, amb 1.063 moviments

Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»

Tere, última habitant d'un poble abandonat: «No em sento gens sola, aquí sempre hi ha...»
Tracking Pixel Contents