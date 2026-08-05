L'alcalde accidental de Manresa replica Junts que s'equivoca oposant-se a la compra del bloc 8 okupat
Anjo Valentí explica que l’operació s’havia de fer ara per evitar que el desnonament tirés endavant
El primer tinent d'alcalde creu que Ramon Bacardit ha fet declaracions «inapropiades»
L’alcalde accidental de Manresa, Anjo Valentí Moll, creu que el president del grup de Junts, Ramon Bacardit, s’ha equivocat de mig a mig amb les seves declaracions sobre la compra del bloc 8 per part de la Generalitat i l’Ajuntament per 600.000 euros.
Per començar diu que anunciar aquesta operació el 3 d’agost, en ple període de vacances, en cap cas suposa actuar «amb nocturnitat i traïdoria política» en un «intent d’amagar una decisió que saben perfectament que generarà indignació entre molts ciutadans».
L’alcalde accidental explica que l’operació «s’havia de dur a terme abans del dia 12 d’agost per evitar que el jutjat continués amb els terminis marcats del procediment de desnonament dels habitants del bloc».
Quant a que l’operació «transmet un missatge devastador», perquè tot fa pensar que respon «a la pressió exercida per determinats col·lectius», el que generaria «un precedent extraordinàriament preocupant d’un govern que fa la sensació que la pressió sobre una propietat privada acaba obtenint recompensa amb diners públics», Valentí recorda que «durant els mesos de treball i negociació que han permès lligar l’operació per ampliar el parc d’habitatge públic a la ciutat s’han continuat executant desnonaments amb l’oposició de la Plataforma d’Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC)».
L’alcalde accidental insisteix que, tal com s’ha explicat, el que s’ha vist «és la possibilitat d’aprofitar una oportunitat de reforçar el parc públic d’habitatge de lloguer social incorporant els sis habitatges situats al passatge Tudela, 11.
"També es lleven d'hora al matí"
Defensa les paraules de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, sobre el fet que l’operació per tanteig i retracte és una via més ràpida que la construcció per ampliar el parc públic d’habitatge protegit.
Finalment, qualifica d’«inapropiades i desafortunades» les afirmacions de Junts que «mentre milers de famílies es lleven cada matí per anar a treballar, paguen religiosament la hipoteca o el lloguer, estalvien durant anys i fan sacrificis enormes per poder comprar un habitatge, els governs d’esquerres tornen a enviar el senyal que qui genera conflicte, pressiona o força situacions acaba obtenint una resposta favorable de l’Administració».
Valentí lamenta que s’intenti fer una categorització que separa persones quan resulta que al bloc 8 també hi ha persones «que es lleven molt d’hora per anar a treballar. El que passa és que així i tot no arriben als preus de mercat».
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