Un milió més per al Museu del Barroc enfronta Junts i Fem amb el govern de Manresa
Mentre els grups d’oposició critiquen una «obra faraònica» amb un dubtós retorn social, ERC, PSC i Impulsem defensen una intervenció «necessària» i subvencionada al 60% per altres administracions
L’aprovació d’un milió d’euros més per al Museu del Barroc va ser durament criticada per Junts i Fem Manresa en el darrer ple municipal. Mentre els grups d’oposició van criticar una «obra faraònica» que consideren que té un dubtós retorn social, ERC, PSC i Impulsem la van defensar com una intervenció «necessària» i subvencionada al 60% per altres administracions.
Va obrir el foc el regidor de Fem Jordi Trapé, que va mostrar la preocupació del seu grup per la nova injecció de diner públic. «Ens amoïna aquest degoteig que mai s’atura. Portem 10 milions. Cada any tenim fases noves amb els seus milions associats. Per a nosaltres ha deixat de ser un projecte per convertir-se en un pou sense fons de diner públic. I ens preguntem què li retorna el Museu del Barroc a la ciutat després de tota aquesta milionada. Un museu que se’ns va vendre com un equipament nacional, com un motor econòmic i turístic ha de demostrar que ho és i, al nostre entendre, està molt lluny de ser-ho».
Fem: «Dubtós profit públic»
Va dir que el primer any va tenir 21.000 usuaris, una xifra que inclou 2.800 escolars i gairebé 6.000 participants d’activitats. Segons Trapé, «per a un equipament que ha costat 10 milions d’euros no sé si aquest és el retorn esperat o no i quants visitants reals hem tingut. La qüestió fonamental és si s’acosten, ni que sigui de lluny, a les previsions que tenien quan es va planificar tota aquesta inversió. Nosaltres creiem que no».
Per a nosaltres ha deixat de ser un projecte per convertir-se en un pou sense fons de diner públic"
I va afegir que «ara se’ns demana un milió més per a una connexió del recorregut museogràfic de la planta segona. Quan es parla d’aquesta milionada caldria concretar què hi guanya la ciutat amb aquest milió, quants visitants nous aportarà i què podrà veure el visitant que ara no pot».
Des del punt de vista de Fem «aquest projecte any rere any ens demana milions i ens retorna dubtes. No estem en contra del museu sinó de convertir-lo en una despesa que creix sola i sense aturador. Per a nosaltres és un equipament de dubtós profit públic».
Junts: «Obra faraònica»
Ramon Bacardit va reiterar que Junts està en contra «de les obres faraòniques. Estem en contra de l’obra del Museu del Barroc perquè no s’ha fet un museu, s’ha fet una façana milionària que no responia a les prioritats d’aquesta ciutat. El retorn que està tenint no és el que s’esperava».
Estem en contra de l’obra del Museu del Barroc perquè no s’ha fet un museu, s’ha fet una façana milionària"
I tot seguit va «exigir» a l’equip de govern que mostri les xifres, els tiquets que s’han venut, quants diners s’han recaptat, el que costa la gestió del museu i així poder fer un balanç sobre si és oportú haver gastat 10 milions d’euros en aquesta infraestructura. «Ens preocupa aquest pou sense fons i així ho seguirem denunciant. A més els hem de dir que no ha estat un revulsiu de revitalització del Barri Antic ni de les Escodines.
Govern: «Funciona i agrada»
La rèplica va venir del regidor d’Urbanisme, Carles Garcia, que va començar atribuint les escomeses al fet que «estem a menys d’un any de les eleccions i sembla un bon moment per criticar un projecte que no és només el Museu del Barroc». Garcia va voler deixar clar que «el museu no ha costat deu milions. Aquesta quantitat inclou la rehabilitació de l’edifici de l’antic Col·legi Sant Ignasi que queia a trossos malgrat el seu caràcter patrimonial. El que s’ha fet és evitar la seva degradació amb un projecte que és el Museu del Barroc i el futur Museu de Manresa que, perquè existeixi s’ha de treure l’arxiu, i per això s’està projectant un nou arxiu darrere de l’Ajuntament».
De l’actuació i del Museu del Barroc de Catalunya tothom en parla bé menys vostès. Funciona i agrada"
Va recordar que es tracta de tota una operació guiada per un pla director que té un full de ruta que contempla unes vies d’evacuació necessàries per poder tenir uns espais per poder encabir el museu de la ciutat, l’Espai Mestres Cabanes i l’Espai Memòries. «I si no féssim la intervenció, aquests espais quedarien inutilitzats i els perdríem. Per tant, l’actuació respon a unes necessitats. Són projectes el retorn del qual el veurem a llarg termini».
El regidor d’Urbanisme va assegurar que «de l’actuació i del museu tothom en parla bé menys vostès. És un projecte que està funcionant, està agradant i evidentment encara queden fases per executar que són necessàries».
Va aclarir que tota aquesta inversió de diners ve de subvencions d’altres administracions en un 60%. «I si vostès governessin s’haurien presentat a les subvencions al patrimoni per ajudar a mantenir-lo».
Fem: res d’electoralisme
En una segona ronda d’intervencions, Jordi Trapé, de Fem, va respondre que «titllar el nostre posicionament d’electoralista és senzillament fals perquè es tracta d’una postura mantinguda sostingudament».
Aloy: «Absolutament fals»
L’alcalde Marc Aloy també va intervenir per recordar que «feia 40 anys que ningú no intervenia en aquest equipament de 8.000 m² patrimoni de la ciutat que tenim el deure de conservar».
En fi, seria estúpid entrar en una discussió infinita. L’hemeroteca ens explica els fets i als fets em remeto"
Va recordar que «hi ha una Llei de Museus que diu que les ciutats que tenim assignat un museu i un fons patrimonial tenim el deure de conservar-lo. És absolutament fals que 10 milions d’euros hagin anat per la façana, s’han fet les façanes, els nuclis de comunicació, s’ha reforçat l’estructura, s’ha museïtzat el Museu del Barroc i s’han habilitat tots els espais que han de conservar les 10.000 peces que tenim en el nostre fons patrimonial que no estaven en bones condicions i que la Llei de Museus ens diu que hem de mantenir».
Així que s’ha actuat perquè calia posar al dia un edifici molt important, mantenir en condicions adequades tot el fons i fer créixer l’espai expositiu «com ja vam dir que s’havia de fer. Si s’hagués invertit durant 40 anys ara no s’hauria de fer aquesta despesa». Va recordar que la intervenció la va començar l’any 2016 l’alcalde Valentí Junyent, de Junts, «amb molt bon criteri i fins que va ser alcalde la va tirar endavant. A vegades es diuen massa falsedats i m’agrada deixar les coses clares».
Junts: «L’artífex és vostè»
Ramon Bacardit va replicar a Aloy que «l’artífex és vostè i l’any 2016 ja ho era com a regidor d’Urbanisme». I va afegir, «que es destinin 1,7 milions al museu i la resta al que l’envolta és una obra faraònica que vostè va impulsar i ara defensa. La prioritat de la ciutat no són les obres faraòniques i això no vol dir que no puguem tenir un museu del barroc digne rehabilitant un equipament d’una forma més racional, més normal, amb una despesa que no es dispari com s’ha disparat aquesta»
L’alcalde Aloy va tancar el debat dient: «En fi seria estúpid entrar en una discussió infinita. L’hemeroteca ens explica els fets i als fets em remeto».
I es va aprovar el finançament amb 13 vots a favor del govern, 3 en contra (de Fem) i 9 abstencions, de Junts, Nacionalistes i Vox.
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