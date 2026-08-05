Viladordis amplia els actes de la festa major amb més protagonisme per als joves
El programa se celebrarà del 4 al 7 de setembre i incorpora noves activitats, entre les quals un concert d’El Patio i una sessió del DJ Max Töwel
Ruben Costa
La Festa Major de Viladordis creix aquest 2026 amb l’ampliació de les activitats programades, especialment durant la jornada del divendres 4 de setembre, que incorporarà un taller de salsa, un concert de música d’arrel llatina amb El Patio i una sessió del DJ Max Töwel. L’increment d’actes, iniciat l’any passat, es consolida així amb una programació més diversa que busca reforçar la participació dels veïns del barri manresà i convertir la celebració en un punt de trobada per a les persones que hi resideixen i les que s’hi apropin.
El programa de la festa major, que se celebrarà del 4 al 7 de setembre vinents, es va presentar aquest dimarts al Casal de Viladordis amb la participació de Joan Antoni Castillo, rector del barri i mossèn de la parròquia de Santa Maria de Viladordis i del Santuari de la Salut; Lluís Sarró, secretari del Casal de Viladordis; Carles Casado, tresorer de l’Associació de Veïns de Viladordis, i Ferran Rubio, de la Comissió de Joves de Viladordis. Les quatre entitats formen part de l’organització de la festa, juntament amb l’Agrupament Escolta La Salut, i compten també amb la implicació d’un ampli grup de voluntaris.
La festa major vol posar en valor que «Viladordis no és un barri, és un poble», recorda Sarró. Justament aquest és el lema de la samarreta dissenyada per la Comissió Jove del Casal. Aquesta frase resumeix el sentiment de pertinença dels seus habitants, fan notar.
Quines activitats hi ha?
La principal novetat arribarà el divendres 4 de setembre, amb una ampliació de la programació impulsada per la Comissió Jove del Casal de Viladordis. La jornada començarà a 2/4 de 8 del vespre, amb l’obertura del casal i amb servei de bar i entrepans. Continuarà de les 8 a les 9 del vespre amb un taller de salsa a càrrec d’Eyder, del Gimnàs Popular de la Ruda. A partir de les 10 de la nit, serà el torn del concert d’El Patio, un grup bagenc que oferirà un repertori de música d’arrel llatina tradicional amb ritmes com la salsa, la rumba i la timba. La nit acabarà amb la sessió del DJ Max Töwel, a partir de 2/4 d'11 de la nit, que s’allargarà fins a altes hores de la matinada.
La resta d’actes mantenen activitats ja consolidades dins del programa festiu. El dissabte 5 de setembre, a la tarda, l’Agrupament Escolta La Salut organitzarà una nova edició de la gimcana familiar «Viladordis Express», una proposta oberta a infants i famílies que combinarà diversió i participació pels carrers del barri. A les 9 del vespre arribarà la tradicional botifarrada popular, per a la qual els organitzadors recomanen adquirir l’entrada anticipadament. Els assistents podran escollir entre un entrepà de botifarra tradicional o una opció vegetariana (la reserva es pot fer en aquest enllaç). Seguidament, arribarà el gran ball de festa major amb l’actuació del músic Raül, a partir de 2/4 de 10 del vespre.
El diumenge 6 de setembre arrencarà amb els actes religiosos tradicionals. A les 12 del migdia se celebrarà la missa solemne en honor a Santa Maria, patrona de la parròquia. A 2/4 de 2 del migdia es mantindrà el vermut popular, recuperat fa dos anys i ja convertit en un dels actes més estimats pels veïns. Tindrà lloc al Casal de Viladordis amb la figura de Tres en Punt, una formació que oferirà un repertori de versions variat pensat per a tots els públics. La festa major finalitzarà amb una missa pels difunts de Viladordis, el dilluns 7 de setembre, a les 11 del matí.
El secretari del Casal de Viladordis manifesta que «estem molt il·lusionats per la quantitat de persones implicades en la preparació de la festa i per poder mantenir i ampliar els actes adreçats, sobretot, a tots els viladordins i viladordines, i també a la resta de la gent de Manresa i rodalies».
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