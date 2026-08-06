Els programes de la Creu Roja al Bages destinats a dones i a gent gran es disparen el 2025
L’entitat va arribar a 6.635 persones a través de la seva activitat d’acció social i humanitària, un 63% de les quals dones
La dada posa de manifest la feminització de moltes de les situacions de vulnerabilitat que va atendre
Si l’acció social i humanitària que porta a terme la Creu Roja al Bages és un mirall de les situacions de vulnerabilitat que hi ha en la porció de territori que atén, la conclusió és que les dones són el sector més necessitat. Les dones, i la gent gran.
Segons la memòria de l’activitat de la Creu Roja al Bages corresponent al 2025, que acaba de fer pública, l’any passat va atendre 6.635 persones a través dels seus programes d’acció social i humanitària, un 8,1% més que l’any anterior (495 persones més). Del total de persones ateses, el 63% eren dones. De fet, com fa constar, els programes dirigits a dones en situació de dificultat van augmentar de manera considerable, passant de 272 persones ateses el 2024 a 610 el 2025. Aquests programes ofereixen suport psicològic, orientació i acompanyament a dones víctimes de violència de gènere i desenvolupen accions de prevenció, sensibilització i d’apoderament.
Un altre increment especialment destacat el 2025 es va produir en l’activitat pensada per a persones grans, que va arribar a 1.002 persones, més del doble que l’any anterior. Aquest creixement, argumenta l’entitat, respon al reforç de les accions destinades a promoure un envelliment actiu, combatre la soledat no desitjada i fomentar l’autonomia personal.
L’àmbit d’inclusió social continua concentrant bona part de l’activitat de la Creu Roja, amb 2.892 persones ateses, un 16% més que el 2024. A través dels programes va oferir suport a persones i famílies en situació de vulnerabilitat mitjançant ajudes de primera necessitat, cobertura de necessitats bàsiques i l’acompanyament social per afavorir la seva autonomia.
Infància i joventut
Pel que fa a infància i joventut, va acompanyar 1.271 infants i joves a través d’iniciatives educatives, de reforç escolar, lleure i promoció d’hàbits saludables, consolidant aquesta línia d’actuació com un dels principals eixos de treball.
Durant el 2025 va continuar impulsant accions en àmbits com la salut, les emergències i l’ocupació, adaptant les respostes a les necessitats detectades al territori.
La base social
Tot plegat, remarca, ha estat possible gràcies al compromís de la base social de l’entitat. Durant el 2025, va comptar amb 346 voluntaris (el 65% dones), 6.145 socis, 130 empreses col·laboradores i una plantilla de 21 professionals.
A més a més, l’entitat -que ha estrenat nova seu al carrer de Saclosa- va fer una aposta decidida per la formació, impartint més de 190 cursos, una xifra que reforça el seu compromís amb la capacitació i la millora de les oportunitats de les persones. Remarca que totes aquestes activitats i projectes han estat possibles gràcies al suport que l’organització rep per part de les empreses, de les administracions i de la ciutadania en general.
Els programes
Els programes destinats a les persones grans inclouen: serveis per promoure un envelliment actiu, saludable i amb autonomia; tallers setmanals d’estimulació cognitiva, activitats participatives i xerrades; l’Enreda’t, pensat per a persones grans que disposen de poques relacions socials o familiars; ajuda a domicili complementària; grups de suport emocional dirigits a persones que tenen cura de familiars grans sense ser professionals; teleassistència domiciliària i teleassistència mòbil.
Pel que fa a les dones, els programes de l’entitat inclouen acompanyament, protecció i empoderament davant les situacions de violència i vulnerabilitat; teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere; tallers per reforçar l’autonomia i l’autoestima, i activitats d’oci i de temps lliure per a dones i famílies que han patit situacions de violència masclista.
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