Junts Manresa: «El govern no pot defensar el missatge que envia a la ciutadania comprant el bloc 8 okupat»
Ramon Bacardit afirma que ERC, PSC i Impulsem transmeten que "la pressió acaba donant resultats i, al final, l’Administració acaba cedint"
El Grup Municipal de Junts Manresa lamenta que el govern municipal, en lloc d’afrontar el debat de fons sobre comprar per 600.000 euros el bloc 8 okupat, opti una vegada més per desacreditar l’oposició i evitar donar resposta a les preguntes que molts manresans s’estan fent.
Per al president del grup municipal de Junts, Ramon Bacardit, "la qüestió no és si Manresa necessita més habitatge social. Evidentment que en necessita. La qüestió és quin model d’habitatge volen impulsar el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament de Manresa i quin missatge estan enviant a la societat. I aquest missatge és profundament equivocat".
Segons Bacardit, quan la Generalitat destina 540.000 euros i l'Ajuntament, 60.000 euros de diners públics a adquirir un edifici del barri de la plaça Catalunya que ha estat durant anys al centre d’un conflicte d’habitatge, "el missatge que percep una part important de la ciutadania és que la pressió acaba donant resultats i que, al final, l’Administració acaba cedint. Aquest és el debat que el govern intenta evitar".
Junts insisteix que "els ciutadans que cada matí es lleven per anar a treballar, que paguen els seus impostos, que compleixen la llei, que estalvien durant anys per comprar un habitatge o per pagar un lloguer, tenen dret a preguntar-se si aquest és realment el model que mereixen. Perquè mentre a ells ningú no els resol els seus problemes, Generalitat i Ajuntament destinen 600.000 euros dels impostos de tots a una operació que no resol el problema estructural de l’habitatge a Manresa".
Bacardit afirma que sis habitatges no solucionen la manca d’habitatge de la ciutat. El que solucionaria el problema és impulsar una política integral d’habitatge basada en augmentar l’oferta. "Cal facilitar la construcció de centenars de nous habitatges, eliminar traves burocràtiques, donar seguretat jurídica als propietaris perquè posin els pisos buits al mercat de lloguer i apostar decididament per la rehabilitació d’habitatges perquè es puguin incorporar al mercat. Només així es podran generar els més de mil habitatges que Manresa necessita i contribuir, de manera real, a moderar els preus del lloguer i de compra".
"Triar l'agost no és casualitat"
Junts per Manresa defensa que "aquesta és la diferència entre governar per solucionar els problemes o limitar-se a administrar-ne les conseqüències. També sorprèn que el govern no hagi dit ni una sola paraula sobre el moment escollit per anunciar aquesta operació. Fer pública una decisió d’aquesta transcendència el 3 d’agost, en ple període de vacances, no és una casualitat. És una decisió política. Si el Govern de la Generalitat i l’Ajuntament estaven tan convençuts que feien el correcte, no hi havia cap motiu per esperar el moment de menor atenció informativa de tot l’any".
Creu que "en lloc d’intentar desacreditar Junts, el govern hauria d’explicar als manresans per què considera que aquesta és la millor manera d’invertir 600.000 euros de recursos públics i per què continua sense impulsar les polítiques que realment augmentarien l’oferta d’habitatge. També hauria d’explicar per què insisteix en un model que envia un missatge profundament injust a la societat. El nostre país s’ha construït gràcies a generacions de persones que han treballat, han estalviat i han fet sacrificis per poder accedir a un habitatge. Aquest és el valor que cal protegir. Les administracions han d’estar al costat de la cultura de l’esforç, del compliment de les normes i de la responsabilitat, no generar la percepció que determinades formes de pressió poden acabar obtenint una resposta favorable amb diners públics".
Junts per Manresa diu que continuarà defensant un model radicalment diferent. Un model basat en construir més habitatge, rehabilitar el parc existent, mobilitzar els pisos buits amb garanties jurídiques per als propietaris, eliminar traves a la promoció d’habitatges i incrementar l’oferta perquè els joves i les famílies puguin accedir a un habitatge en condicions assequibles. "Aquest és el debat real. Un debat entre dos models clarament diferents: el d’un govern que continua aplicant pedaços que no resolen el problema de fons i el d’aquells que defensem polítiques valentes capaces d’augmentar de manera sostinguda l’oferta d’habitatge".
Considera que per moltes desqualificacions que faci el govern, aquesta és la pregunta que continua sense resposta: "com contribueix la compra de només sis habitatges a resoldre una ciutat que necessita més d’un miler de nous habitatges? La resposta és evident: no la resol. I mentre continuïn apostant per mesures puntuals en lloc de reformes estructurals, el problema de l’habitatge a Manresa continuarà agreujant-se".
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