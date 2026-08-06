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Una motorista ferida en un accident amb un cotxe a pocs metres de l'hospital Sant Joan de Déu de Manresa

El sinistre va tenir lloc ahir al migdia a la cruïlla del carrer Divina Pastora amb Doctor Llatjós

Punt on va tenir lloc l'accident

Punt on va tenir lloc l'accident / Google Maps

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A.Díaz

Manresa

Una dona de 40 anys ha resultat ferida aquest dimecres a la tarda en un accident de trànsit al centre de Manresa. Els fets han tingut lloc cap a les 14.50 hores al carrer Divina Pastora, a la cruïlla amb el carrer Doctor Llatjós.

Segons la informació facilitada per la Guàrdia Urbana de Manresa, es tracta d’una envestida lateral perpendicular en què s’han vist implicats un ciclomotor i un turisme. La conductora del ciclomotor, una veïna de Manresa de 40 anys, ha patit ferides de caràcter menys greu amb pronòstic reservat. Per la seva banda, la conductora del turisme, una dona de 45 anys també veïna de la ciutat, n’ha sortit il·lesa.

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Els serveis sanitaris han atès la ferida al mateix lloc dels fets abans de traslladar-la a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa. Les proves d’alcoholèmia practicades a ambdues conductores han donat resultat negatiu.

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