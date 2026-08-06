Problemes per accedir a l’andana dels busos a Manresa amb cadira de rodes
Una usuària lamentava aquesta setmana que no hi hagi més facilitats per arribar a l’estació des de les calçades que l'envolten
Les millores que s’han fet a l’Estació d’Autobusos de Manresa no convencen del tot pel que fa a l’accessibilitat. Una parella que anava a agafar un autobús aquesta setmana i que intentava accedir a l’andana des de la calçada que queda a la banda esquerra de l’edifici mirat d’esquena a la carretera de Santpedor es queixava que havien trobat a faltar més rebaixos per poder pujar -ella- a la vorera amb la cadira de rodes amb facilitat.
Enrique Fernández Alacid, veí de Manresa, i Mònica Pàmies Morera, veïna d’Olesa de Montserrat, explicaven que, «per pujar i baixar on hi ha l’andana, falten rebaixos perquè hem vingut des de fora i només n’hem trobat un. Tampoc no hem fet tota la volta a l’estació», admetien. A banda, el rebaix que van trobar no és ben pla, hi ha un petit graó, de manera que si la persona impedida va sola pot tenir problemes per superar-lo amb la cadira.
Obres de millora des de l'octubre passat
L'estació manresana està pendent dels darrers serrells per donar per acabades les obres que hi du a terme la Generalitat, de qui depèn. Amb una inversió de 40.000 euros aportats pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, les obres van començar l'octubre de l'any passat amb la millora del paviment per la banda d'accés al recinte pel carrer de la Maternitat d'Elna. També han inclòs la substitució de les incòmodes portes batents exteriors d’accés a l’estació per portes corredisses, que ja van quedar instal·lades el març passat i que són tot un guany; la revisió i substitució d’elements de la marquesina; millores en el mobiliari com bancs, passamans, papereres i la incorporació de suports isquiàtics, uns elements alts per poder-s'hi repenjar estant dempeus; la substitució dels aparcaments de bicicletes i patinets i la incorporació de sistemes de recàrrega; la revisió del sistema elèctric i de la climatització; la substitució de panells informatius i la nova senyalització informativa i viària; la neteja de paviment d’andanes i reparació de la calçada; la reforma dels lavabos i les millores a l’accessibilitat de l’estació.
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