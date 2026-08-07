440 tones de paper i cartró perdudes a Manresa: Un error en el sistema de recollida selectiva?
Els ciutadans perden la pista del paper i el cartró que dipositen als contenidors en el mateix punt que l’Ajuntament, quan passen a mans de les empreses que n’han de fer la valorització
La denúncia pública del sindicat CGT de Manresa que 440 tones de paper i cartró «separats prèviament per la ciutadania, estan sent desviats de manera sistemàtica cap a dipòsits controlats (abocadors) situats fora de la comarca del Bages» pot acabar sent una història amb final feliç o la constatació que existeix un error en el sistema de recollida selectiva i reciclatge.
La situació ideal seria que la ciutadania separés curosament el que consumeix en els contenidors disposats per a tal efecte i que totes aquestes deixalles es reciclessin per generar nous productes sense haver de contaminar per produir les matèries primeres, sinó que es reaprofitessin les ja existents. Una gestió circular que beneficiés tothom i tot el planeta.
Però la realitat és que no tothom recicla com cal i això ha fet que contenidors de paper i cartró del Centre Històric i altres punts s’omplin de residus impropis que fan impossible el seu reciclatge. Davant d’aquesta situació, el grup municipal Fem Manresa va plantejar preguntes concretes al govern municipal d’ERC, PSC i Impulsem, les respostes a les quals delimiten bé quin és el panorama.
El paper i el cartró es porta a una planta de Sallent. A la pregunta quines són les instal·lacions finals (amb nom, ubicació i codi de gestor) on conclou realment la gestió del paper i cartró de Manresa mitjançant una operació de valorització efectiva o d’eliminació?
Cal saber què es recicla del que es recull selectivament
La resposta és que a l’Ajuntament li consta que tant pel material que es valoritza com pels impropis que s’han d’eliminar no hi ha un sol destí. «No els sabem ni la planta de Sallent està obligada a dir-nos-els». El que passa és que els residus de Manresa descarregats a la planta de Sallent ja no segueixen el seu itinerari com a residus de Manresa, sinó que es barregen amb els d’altres orígens.
El govern municipal insisteix que quan el paper i cartró està brut i barrejat amb massa impropis no es pot reciclar. I tot allò que no es pot reciclar al Bages i a tot el país, va a abocadors o incineradores. Això és exactament igual amb tots els residus que contenen impropis de qualsevol municipi.
El govern detalla que «sempre» ha reconegut que hi ha problemes d’un excés d’impropis en el material recollit en els contenidors de paper i cartró de càrrega posterior. Per aquest motiu s’estan fent proves amb altres tipus de tapes.
Arribats a aquest punt, el final feliç seria que, tant del paper i del cartró com de tota la resta de residus, els ciutadans tinguessin coneixement no només del que separen selectivament sinó del que es recicla efectivament. I això esperonés a reciclar encara més i millor.
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