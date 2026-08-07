Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí
Diversos estols nombrosos sobrevolen la ciutat en plena migració
Diversos grups de cigonyes han sobrevolat aquest divendres al matí el cel de Manresa, deixant una imatge tan inusual com espectacular. Els estols, molt nombrosos i repartits en diferents punts del cel, han estat visibles sobre l’estació d’autobusos de Manresa, Can Font i el Parc de l'Agulla, entre d’altres.
La presència d’aquestes aus no és del tot nova aquests dies. Ja aquest dijous a la tarda, després de l'episodi de tempestes, se’n van poder veure grans grups fent parada als camps del Pla de Bages, especialment entre el parc de l’Agulla i el polígon de Sant Fruitós de Bages. Un dels estols més destacats es va refugiar de la pluja en aquesta zona, esperant una millora del temps per reprendre la migració. A més, també es van observar cigonyes posades a les teulades de naus industrials i als fanals dels carrers del polígon.
La seva presència s’emmarca dins la migració habitual cap al sud, cap a terres africanes. Tot i que el pic de pas per Catalunya se sol concentrar a la segona meitat d’agost, enguany s’ha avançat. De fet, fa pocs dies ja es va detectar un primer estol al Baix Berguedà, amb cigonyes aturant-se en camps i punts elevats de municipis com Gironella i Casserres, on el veïnat va poder observar-ne un grup més reduït.
Amb la millora del temps, es preveu que aquests estols reprenguin el vol en els pròxims dies i continuïn el seu viatge cap al continent africà.
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