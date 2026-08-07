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Un cel ple de cigonyes sorprèn Manresa aquest matí

Diversos estols nombrosos sobrevolen la ciutat en plena migració

Les agrupacions de cigonyes que han vingut a Manresa

Les agrupacions de cigonyes que han vingut a Manresa

Maria Berenguer

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Alba Díaz

Alba Díaz

Manresa

Diversos grups de cigonyes han sobrevolat aquest divendres al matí el cel de Manresa, deixant una imatge tan inusual com espectacular. Els estols, molt nombrosos i repartits en diferents punts del cel, han estat visibles sobre l’estació d’autobusos de Manresa, Can Font i el Parc de l'Agulla, entre d’altres.

La presència d’aquestes aus no és del tot nova aquests dies. Ja aquest dijous a la tarda, després de l'episodi de tempestes, se’n van poder veure grans grups fent parada als camps del Pla de Bages, especialment entre el parc de l’Agulla i el polígon de Sant Fruitós de Bages. Un dels estols més destacats es va refugiar de la pluja en aquesta zona, esperant una millora del temps per reprendre la migració. A més, també es van observar cigonyes posades a les teulades de naus industrials i als fanals dels carrers del polígon.

Cigonyes al campanar de l'església de Sant Fruitós de Bages aquest dijous

Cigonyes al campanar de l'església de Sant Fruitós de Bages aquest dijous / Jaume Grandia

La seva presència s’emmarca dins la migració habitual cap al sud, cap a terres africanes. Tot i que el pic de pas per Catalunya se sol concentrar a la segona meitat d’agost, enguany s’ha avançat. De fet, fa pocs dies ja es va detectar un primer estol al Baix Berguedà, amb cigonyes aturant-se en camps i punts elevats de municipis com Gironella i Casserres, on el veïnat va poder observar-ne un grup més reduït.

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Amb la millora del temps, es preveu que aquests estols reprenguin el vol en els pròxims dies i continuïn el seu viatge cap al continent africà.

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