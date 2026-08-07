La nau on es traslladarà la plataforma d'aliments de Manresa inclourà formació en oficis i de català i castellà
La previsió és obrir les instal·lacions del carrer de Sallent, amb 530 m2 en cadascuna de les tres plantes que inclou, de cara a final de l'octubre vinent
Sor Lucía fa una crida a rebre ajuda per poder pagar l'espai i les obres que requereix; tot plegat s'enfila a més de 800.000 euros
De la mà del programa Incorpora de la Fundació 'la Caixa', es formaran llauners, fusters, electricistes, mecànics...
La Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa estrenarà nova seu aquest any, previsiblement a final del mes d'octubre. Tal com va avançar Regió7 l'abril passat, la plataforma d'aliments de la fundació que dirigeix sor Lucía Caram es traslladarà al número 55 del carrer de Sallent de la capital del Bages, en una nau de tres plantes amb 530 m2 cadascuna que també oferirà formació a les persones vulnerables i en situació de pobresa a les quals ajuda l'entitat. Per una banda, s'hi faran classes de català i castellà i, per l'altra, en aliança amb la Fundació 'la Caixa' i el programa Incorpora, cursos de formació d'oficis perquè en surtin llauners, mecànics, fusters, electricistes...
La nau, que havia ocupat saunes Freixanet (Freixanet Wellness), que en va marxar poc després de la pandèmia, ja l'ha comprat la fundació per 450.000 euros i ara ha de fer les obres d'adequació a la planta baixa. Tot plegat, costarà més de 800.000 euros. Sor Lucía fa una crida a la ciutadania a donar un cop de mà per poder assumir la despesa, una petició que també consta a la pàgina web de la fundació. La nau inclou a la coberta un aparcament amb vint places de pàrquing.
Pilar Mascaró, responsable de la plataforma d'aliments, explica que la planta baixa, que és la que es destinarà a la plataforma permetrà que les persones no s'hagin d'esperar al carrer com passa ara. Hi ha prou espai per fer un espai de recepció, posar les cambres frigorífiques, un obrador i el magatzem. Actualment, fa notar, el local de la carretera de Vic els ha quedat petit i s'ha anat fent vell. Pel que fa a l'obrador, sor Lucía explica que la comunitat de mormons, que ja ha ajudat la fundació en anteriors ocasions, els ha donat totes les piques i mobles de la cuina.
2.300 persones
Des de començament d'any, fa notar Mascaró, el nombre de persones ateses a la plataforma d'aliments "ha pujat una mica. Són unes 2.300 persones repartides en unes 910 famílies. El nivell de vida ha pujat molt i, per molta feina que tinguis, mantenir una família costa molt", aporta com a arguments per explicar aquest augment.
Malgrat el trasllat de la plataforma a un espai amb més metres quadrats, mantindrà el magatzem a la Pirelli, atès que també és on arriba el menjar del Banc dels Aliments que des de Manresa es distribueix a les comarques de la setena regió.
A la primera i segona planta, on es pot arribar amb escales i ascensor, és on es repartiran les oficines de la fundació, la sala de reunions i les aules de formació. "A la primera, es faran aules de formació, fonamentalment de català i castellà", informa sor Lucía. "Tenim alguns professors i ja ho tenim supersaturat. També hi ha un espai diàfan per fer els tallers pràctics de la formació en oficis.
Formació a demanda
A la segona planta, conjuntament amb el programa Incorpora de la Fundació 'la Caixa', és on es farà aquest projecte per formar operaris, que vol ser la prolongació de l'Espai Francesc d'Assís que hi ha al Convent de Santa Clara. "Allà hi ha el programa per tractar amb famílies vulnerables i ens faltaria per tancar el cercle el tema de la inserció laboral". És el que es treballarà a la nova seu. "Passarem a ser una entitat Incorpora i estem treballant amb algunes empreses, com la Constructora del Cardoner per fer formació de llauners, electricitat, fusteria, i també s'està parlant per fer formació de mecànics de cotxes i cursos d'inserció laboral per a dones en cura de les persones, entre altres". Remarca que, "bàsicament, el que farem serà formar persones a mida per a les empreses amb què estarem treballant". Cada curs tindrà una quantitat màxima de quinze persones.
Actitud i ganes de treballar
Fa notar que "el que ens demanen les empreses, més que poder fer cursos reglats, és posar ells els professionals per formar la gent. Demanen gent que tingui actitud, ganes de treballar i que ells ja els formaran". Destaca que "formarem a la mida de les empreses per garantir la inserció laboral". Argumenta que, "en general, s'han fet moltíssims cursos i el percentatge d'inserció al món laboral d'aquests cursos és molt baixa. A la gent que els facin amb nosaltres els intentarem garantir dins del possible el suport amb el treballador social, el menjar i, si es pot, l'habitatge; que el que estudiï pugui tenir cobertes les necessitats bàsiques. No es podrà fer amb tots, però volem fer un acompanyament". Aquesta formació també arribarà a persones que van a la plataforma d'aliments.
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