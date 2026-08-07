El PP afirma que el govern de Manresa "compra okupes amb diners públics"
Josep Lluís Javaloyes diu que ERC, PSC i Impulsem han triat el camí més còmode per a ells mateixos amb el bloc 8 de la PAHC
Regió7
Josep Lluís Javaloyes, president del PP a Manresa, afirma que l'operació de la Generalitat i l'Ajuntament de comprar amb 600.000 euros el bloc 8 okupat de la Plataforma d'Afectades per la Hipoteca i el Capitalisme (PAHC) abans que hi haguessin incidents el dia 23 de setembre quan havia de ser desnonat, consisteix a "comprar okupes amb diners públics".
Per a Javaloyes, "cada euro destinat a premiar l’ocupació il·legal és un euro que es nega als joves que treballen, estalvien i somien amb poder independitzar-se. Això no és justícia social, és la perversió d'un model que confon la solidaritat amb la impunitat".
En un comunicat, afirma que l'operació del passatge Tudela de la plaça Catalunya de Manresa "és un autèntic escarni per a la ciutadania honrada. Sis habitatges ocupats il·legalment, amb connexions fraudulentes a la xarxa elèctrica i de gas, han estat adquirits per 600.000 euros dels nostres impostos. I quin missatge rebem de l'Administració? Que premia els qui generen conflicte. Que premia els okupes".
"Precedent perillós"
El polític del PP creu que es tracta "d’un precedent perillós. El que s'ha perpetrat al bloc 8 no és política social, és rendició. És comprar la pau amb diners públics mentre es condemna la cultura de l'esforç. L'alcalde Marc Aloy d’ERC i el seu equip, amb el PSC al capdavant de la seguretat ciutadana i Impulsem Manresa seguint el camí de menor resistència, han escollit la via més còmoda, i covard, que és pagar perquè els problemes desapareguin".
Diu que mentre hi ha "milers de manresans que es desviuen per arribar a final de mes, amb problemes per omplir la nevera i pagar les despeses bàsiques que comporta qualsevol llar, sis famílies okupes, que han vulnerat la llei, reben un habitatge a canvi de res. Això no és ampliar el parc públic de lloguer social, és premiar l'ocupació il·legal".
I afegeix que "escoltem arguments com que és una oportunitat per reforçar el parc públic o que és més ràpid que construir. Només mentides i excuses d'un govern acomodat, que fuig dels problemes. La realitat és que sis pisos no resolen el dèficit estructural d'habitatge de Manresa. Sis pisos són una anècdota, una enginyeria política per maquillar la inacció".
Assegura que el model que realment necessita Manresa i que el PP proposa no és pagar amb diner públic per estalviar-se problemes. La solució passa per un model radicalment diferent:
• Construir nous habitatges per augmentar l'oferta (col·laboració publicoprivada)
• Incentius fiscals (reducció d'IBI) a propietaris que lloguin a preus moderats (joves, famílies, gent gran)
• Rehabilitar el parc existent (transformació de pisos buits en habitatge assequible mitjançant acords amb propietaris)
• Pacte amb cooperatives de construcció per a obra nova destinada a lloguer social
• Mobilitzar pisos buits amb garanties jurídiques per als propietaris
• Eliminar traves burocràtiques que frenen la promoció
• Donar seguretat jurídica als propietaris perquè posin els seus immobles al mercat
Des del punt de vista del PP, "això és el que necessita Manresa, no comprar conflictes amb 600.000 euros mentre la gent treballadora es desespera. Això no és política d'habitatge, és la Manresa de la resignació, on el govern prefereix gastar diners públics per pacificar problemes en lloc d'afrontar-los amb autoritat, valentia i polítiques efectives".
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