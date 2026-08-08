La facturació de la Fundació Althaia de Manresa supera els 250 milions d’euros per primera vegada
La contractació de personal augmenta i arriba a una mitjana anual de prop de 2.200 professionals
L’augment de l’activitat de la Fundació Althaia de Manresa durant l’any passat ha estat possible per un increment de la facturació que per primer cop supera el 250 milions d’euros.
Han estat prop de tretze milions d’euros més que l’any 2024 i prop de 104 milions més que 10 anys enrere, el que suposa un enorme salt percentual del 70%.
I no només això, en el que va de segle la facturació s’ha multiplicat per tres.
La contractació de l’activitat assistencial, pel que fa a les altes dels pacients, és en un 84% del Servei Català de la Salut de la Generalitat i el 16% restant correspon a activitat mutual i privada. En els parts la relació és un 80% del SCS i en un 20% mutual i privada; en consultes externes la proporció és 76% i 24%; en urgències, 71% i 29%; les intervencions quirúrgiques, 75% i 25%; la rehabilitació ambulatòria, 71% i 29%; l’hospital de dia 99% i 1% i la diàlisi és 100% pública.
Si es mira l’evolució al llarg dels anys de la contractació d’altes al Servei Català de la salut es pot veure que a principis de segle ja tenia la mateixa proporció del 84%.
Pel que fa a l’atenció mutual i privada, l’any passat es van donar 5.204 altes, es van realitzar 7.172 intervencions quirúrgiques i es van atendre 37.524 urgències. El conjunt de visites mutuals i privades el 2025 va ser de 160.979.
La Clínica Sant Josep ha ampliat la cartera de serveis. D’una banda, s’ha posat en marxa una nova Unitat de Patologia Vascular, formada per professionals angiòlegs - cirurgians vasculars, metges internistes i nefròlegs. L’objectiu és oferir una atenció especialitzada i integral a persones que pateixen malalties del sistema circulatori, tant en l’àmbit arterial com en el venós i el limfàtic. D’altra banda, s’ha incorporat la nova consulta de Neurocirurgia amb un enfocament especialitzat en les patologies associades a la columna vertebral. També s’ha creat una nova consulta de Nefrologia, que ofereix una atenció integral i integrada amb altres unitats, com ara la de Patologia Vascular.
6 milions d’inversió
La inversió comptabilitzada durant l’any passat va ser de 6 milions d’euros, dels quals 1,1 milions van ser per a maquinària i aparells; 1,7 milions per a altres instal·lacions i utillatge; 2 milions per a construccions i instal·lacions tècniques; 372.000 euros per a equips de processament d’informació i aplicacions informàtiques; 539.000 euros per a mobiliari, entre d’altres.
Es tracta d’una xifra important en un context de quantitats generalment molt rellevants. La inversió màxima comptabilitzada van ser els 19 milions d’euros de l’any 2014 vinculats a la segona fase de les obres d’ampliació de l’Hospital Sant Joan de Déu.
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