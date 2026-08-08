La febre per veure l'eclipsi exhaureix les ulleres especials en algunes òptiques de Manresa
Se n'han venut a milers a la capital del Bages i els negocis que esgoten existències malden per reomplir les prestatgeries
Ruben Costa
Hi ha un autèntica febre per veure l'eclipsi solar del pròxim 12 d'agost. A Manresa, la fal·lera per no perdre's aquest fenomen astronòmic en el que la Lluna passa entre la Terra i el Sol, ha arribat a esgotar, en algunes òptiques, les ulleres especials necessàries per observar-lo sense posar en risc la vista. Se n'han venut milers i els establiments continuen rebent clients que no es volen quedar sense. L'Òptica Universitària, al carrer d'Àngel Guimerà, afirma que ha venut un miler d'ulleres. La General Òptica, situada al mateix carrer, ja va exhaurir les existències fa dies, igual que el Centre Òptic del Bages, al carrer de Carrasco i Formiguera.
Què diuen les òptiques?
A l’Òptica Soler, de la plaça Fius i Palà, Carles Gonfaus explica que ja han venut unes 800 ulleres específiques per observar l’eclipsi. Segons assegura, alguns clients els han comentat que les han adquirit per Internet a preus molt baixos, fins i tot per uns 50 cèntims, però adverteix que l’estalvi pot comportar un risc per a la salut visual si no es coneix l’origen del producte ni la procedència dels proveïdors. «Et jugues un risc a la vista irreversible quan no saps d’on provenen aquestes ulleres ni qui les ha fabricat», alerta Gonfaus. El responsable de l’Òptica Soler explica que el preu habitual d’aquestes ulleres a les òptiques del territori se situa entre els 2 i els 4 euros, un import que, segons assenyala, respon més a oferir un servei de protecció als clients que no pas a obtenir-ne un benefici econòmic.
Com explica Núria Camps, de l'Agrupació Astronòmica de Manresa, «les ulleres han de complir la normativa ISO 12312-2:2015 de seguretat, i és molt recomanable comprar-les en botigues especialitzades, com òptiques o botigues de venda de telescopis».
Des d’Òptica Cottet, al passeig Pere III, també han constatat aquest augment de l’interès. Magda Cano explica que, en tractar-se d’una franquícia, la reposició del producte es gestiona automàticament des de la central en funció de les vendes de cada establiment. Tot i això, reconeix que els ha sorprès «la quantitat de gent» que s’ha interessat per adquirir-les, ja que inicialment preveien una demanda inferior. Cano destaca que una part important de les consultes dels clients estan relacionades amb la seguretat i recorda que la principal diferència entre unes ulleres convencionals i unes homologades per observar l’eclipsi és el filtre solar que incorporen. Aquest element permet reduir la radiació que arriba als ulls i evitar danys a la retina.
Els professionals insisteixen que mirar el Sol directament durant l’eclipsi sense una protecció adequada pot provocar lesions greus i irreversibles a la vista, fins i tot en períodes curts d’exposició. Per això, recomanen adquirir les ulleres en establiments especialitzats i comprovar que compleixen els requisits de seguretat.
Per què la gent té “FOMO”?
Més enllà de l’interès científic pel fenomen, també hi entra en joc el factor FOMO (Fear of Missing Out), és a dir, la por de perdre’s una experiència que es percep com a excepcional. L’eclipsi, com a esdeveniment poc habitual, ha fet que moltes persones vulguin assegurar-se poder viure’l en primera persona.
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