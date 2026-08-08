L'antic prostíbul de Manresa Las Palomas s’ha convertit en un abocador incontrolat
Tretze anys després del seu tancament, l'octubre de 2013, el local es troba abandonat, vandalitzat i l'entorn és ple de brossa
Ruben Costa
A tocar del pont de Sant Pau i de la ronda est de Manresa, a l'entrada sud de Manresa hi ha un autèntic abocador a l'aire lliure. Brossa i tota mena de deixalles proliferen al voltant del que havia estat el Club Cabaret, un prostíbul conegut popularment com Las Palomas, pels ocells del neó que feia servir per atreure els clients nocturns i que va tancar portes fa més d'una dècada.
La construcció del que abans de barra americana va ser el bar Sant Pau, on anaven a raure noctàmbuls per fruir d'un bon esmorzar, està abandonada i vandalitzada. A l’entorn hi ha quantitats ingents de bosses d’escombraries, restes de mobles, plàstics, roba, restes de materials de construcció, maons, ciment i objectes abandonats. La degradació no només afecta l’edifici, sinó també l’entorn més immediat, amb zones d’herba i arbustos on s’han anat acumulant deixalles.
El local, va tancar portes definitivament l’any 2013 després d’una operació policial i posteriorment, la retirada de la llicència per part de l’Ajuntament de Manresa el 2014. Abans d’arribar a aquesta situació, Las Palomas era conegut com una whiskeria on es podia anar a prendre una copa i assistir a espectacles eròtics.
Una operació policial va precipitar el tancament
Durant els primers anys d’activitat, l’establiment havia funcionat amb una llicència de bar. Posteriorment, l’Ajuntament de Manresa va adaptar la seva situació administrativa a l’activitat real del local i li va concedir una llicència específica com a club on s’exercia la prostitució, d’acord amb la normativa vigent en aquell moment. L’octubre del 2013, agents de la Unitat contra les Xarxes d’Immigració i Falsificació Documental (UCRIF) del Cos Nacional de Policia van desplegar una operació al local. La investigació apuntava que darrere l’activitat del club hi podria haver una xarxa dedicada a l’explotació sexual de dones estrangeres.
El dispositiu va acabar amb la detenció de nou persones, entre elles els dos propietaris del local, així com una encarregada, un vigilant de seguretat, dos conductors que presumptament s’encarregaven de traslladar les dones fins al club i altres persones vinculades a la gestió del negoci. Segons la investigació policial, la xarxa hauria explotat sexualment unes 200 dones entre els anys 2002 i 2013. Els agents van identificar diverses víctimes i van localitzar documentació del funcionament intern del local, amb anotacions sobre els ingressos de les treballadores i el repartiment dels diners.
La policia sostenia que les dones haurien estat sotmeses a un fort control per part dels responsables de la xarxa. Segons la investigació, els propietaris del local es quedarien un percentatge dels ingressos generats pels serveis sexuals, mentre que una part dels diners també aniria destinada als presumptes proxenetes que les haurien traslladat fins a Catalunya. Segons la investigació policial, treballaven de dimarts a diumenge, des de les 6 de la tarda fins a les 6 de la matinada, i eren traslladades diàriament fins al local de Manresa des d’un pis situat a Terrassa que, segons els investigadors, estava controlat per la mateixa xarxa. La policia sostenia que les dones també havien de destinar part dels ingressos obtinguts al pagament de l’allotjament, el menjar i altres despeses vinculades a la seva situació dins l’organització.
Un local que ja no va tornar a obrir
Després de l’operació policial, el jutjat va permetre aixecar la clausura cautelar del local, fet que obria la porta a una possible reobertura. Tot i això, els responsables no van tornar a posar en funcionament el club. Mentrestant, l’Ajuntament de Manresa va iniciar els tràmits per determinar si el local complia les condicions que havien permès concedir la llicència d’activitat. Finalment, un any i poc després, el desembre del 2014, el consistori va retirar definitivament la llicència del Club Cabaret, després de considerar que els fets investigats no encaixaven amb els requisits exigits per mantenir l’autorització. A partir d’aquell moment, Las Palomas va quedar definitivament fora d’activitat.
Espai abandonat
Molta gent recorda el local tant per la seva activitat com a bar com per la ubicació a l'entrada sud de la ciutat. Però el que queda avui és un espai sense ús, amb signes evidents de deteriorament i amb una acumulació de residus que s’ha anat incrementant amb el pas del temps. Ara forma part del paisatge de la zona com un recinte abandonat. Les restes de l’activitat desapareguda conviuen amb deixalles i materials acumulats a l’exterior, en un espai situat a pocs metres d’una de les principals vies d’entrada i sortida de Manresa.
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